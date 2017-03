LA GABBIA OPEN/ Anticipazioni e ospiti: le elezioni in Olanda (puntata 15 marzo 2017)

LA GABBIA OPEN, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 15 MARZO 2017: LE ELEZIONI IN OLANDA - Si sposta oltre confine lo sguardo di Gianluigi Paragone stasera: in particolare in Olanda, ma l'occasione sarà d'obbligo per discutere anche della situazione europea. La7, oggi mercoledì 15 marzo 2017, ospiterà un nuovo appuntamento con il talk show d'attualità La Gabbia Open, che andrà concentrarsi sulle elezioni olandesi e sui risultati del voto dei cittadini, chiamati a rinnovare il loro Parlamento. La sfida è aperta tra Geert Wilders, che guida la destra populista della nazione, e il premier Mark Rutte: non sono passate sotto silenzio le parole del presidente della Turchia Erdogan, così come non sono rimaste inascoltate le repliche dei due candidati, che possono suggerire molto in merito al futuro della nostra Europa, specialmente in relazione ai risultati del voto. L'attesa per scoprire chi sarà il vincitore cresce, e Paragone terrà il tema al centro durante il nuovo appuntamento con la trasmissione. Insieme a lui, in studio, ci saranno ospiti ed esperti pronti ad intervenire in merito: sulla pagina Facebook ufficiale de La Gabbia Open, tra le anticipazioni per la serata odierna, si legge anche: "E ancora il business dell'#immigrazione nel nostro Paese, Europa e #lobby finanziarie internazionali". Una serata ricca di contenuti, che prenderà il via a partire dalle 21.10: clicca qui per vedere il post direttamente dalla pagina ufficiale de La Gabbia Open.

