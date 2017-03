LE IENE SHOW/ Anticipazioni e servizi: Magdalena Lucca protagonista, il post (puntata 15 marzo 2017)

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI PUNTATA 15 MARZO 2017: MAGDALENA LUCCA PROTAGONISTA - Le Iene Show sono pronte a tornare su Italia 1: oggi, mercoledì 15 marzo 2017, Teo Mammucari e Ilary Blasi saranno nuovamente in scena sulla rete Mediaset per guidare un’altra puntata del programma. In attesa di scoprire quali servizi lanceranno, una piccola anticipazione arriva proprio dal mondo dei social network. Ieri, l’influencer Magdalena Lucca è intervenuta su Instagram con un messaggio diretto a tutti i followers: “Non mancate all’imperdibile appuntamento di domani sera a Le Iene @leieneofficial Curiosi?” ha scritto la giovane “Sarò protagonista di un servizio inedito! Ne vedrete delle belle! Ci vediamo domani sera su Italia 1 alle 21:10!!”. Che cosa avranno organizzato? E in che modo interverrà Magdalena Lucca? Non resta che sintonizzarsi in prime time su Italia 1 per scoprirlo, intanto clicca qui per vedere il post dalla sua pagina Instagram ufficiale.

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI PUNTATA 15 MARZO 2017: IL VIAGGIO DI NADIA TOFFA A TARANTO - Le Iene Show vanno in onda il mercoledì e la domenica, ma tutti gli inviati del programma non si fermano mai: proprio ieri, Nadia Toffa è intervenuta sulla sua pagina Facebook. La iena (nonché conduttrice) era in partenza dall’aeroporto di Milano per raggiungere Taranto, dopo la vendita delle magliette e la raccolta benefica destinata ai bambini della città. “Sono pronta a partire per consegnare la maglietta messa all’asta per aiutare i bambini malati di Taranto” aveva confessato la Toffa, e in seguito la pagina social del programma ha realizzato una diretta per documentare anche la cifra raggiunta grazie alla preziosa iniziativa. 337mila euro, per la precisione: numeri consistentI. Nadia Toffa ha promesso che arriveranno due pediatri. Si sta parlando anche di realizzare due ambulatori e nell’aria sembrano esserci anche altre proposte. Un vero traguardo, insomma: clicca qui per vedere la clip e ascoltare le sue parole.

