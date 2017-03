LE PAROLE CHE NON TI HO DETTO/ Su La5 il film con Kevin Costner (oggi, 15 marzo 2017)

LE PAROLE CHE NON TI HO DETTO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 15 MARZO 2017: IL CAST - Le parole che non ti ho detto, il film in onda su La5 oggi, mercoledì 15 marzo 2017 alle 21.10. Una pellicola di genere drammatica che è stata realizzata nel 1994 diretta da Luis Mandoki (I figli della guerra, Amarsi, Angel eyes - Occhi d'angelo) ed interpretata da Kevin Costner (Bala coi lupi, Waterworld, L'uomo dei sogni), Robin Wright (Forrest Gump, La storia fantastica, Millennium - Uomini che odiano le donne) e Paul Newman (Nick mano fredda, Butch Cassidy, La stangata). Il film non ha ricevuto un'accoglienza unanime dalla critica. Tutti gli attori principali, Costner, Newman, la Wright e Illeana Douglas, hanno ricevuto una nomination nella rispettiva categoria ai Blockbuster Entertainment Awards del 2000, un'effimera serie di riconoscimenti assegnati solo fra il 1994 e il 2001 dalla società Blockbuster Video Entertainment, ma Kevin Costner ha ricevuto anche una nomination ai Razzie Awards del 1999 come peggior attore protagonista proprio per la sua interpretazione in questo film. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

LE PAROLE CHE NON TI HO DETTO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 15 MARZO 2017: LA TRAMA - Theresa Osborne (Robin Wright) è una giornalista del Chicago Tribune, divorziata e con un figlio a carico. Sulla spiaggia trova una bottiglia contenente una toccante lettera indirizzata ad una certa Catherine. Ne trae lo spunto per un articolo, che accende l'interesse dei lettori. Grazie alle segnalazioni di questi ultimi e ai mezzi del giornale riesce a risalire a Garret Blake (Kevin Costner), un costruttore di barche che vive con il padre (Paul Newman) in North Carolina. Catherine era la sua defunta moglie, per cui Garret prova ancora un amore molto profondo. Quando Theresa e Garret si conoscono fra loro scocca subito una scintilla, ma l'amore ancora vivo per Catherine è un ostacolo insormontabile. Quando Theresa invita Garret a Chicago da lei, questi scopre la bottiglia e l'articolo di giornale da cui è partito tutto e ferito, se ne va. Theresa deve riuscire a fare breccia nel cuore di Garret e farsi perdonare perchè sa che anche lui prova forti sentimenti per lei e deve riuscire a liberarsi dello spettro del passato di una moglie ormai defunta.

