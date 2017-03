La porta rossa / Quinta puntata: Anna si accorgerà di Leonardo? (Anticipazioni 15 marzo 2017)

LA PORTA ROSSA, ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA 15 MARZO 2017: LORENZI NON È IL KILLER, ALLORA CHI? - Ormai la gran parte dei segreti dei colleghi di Cagliostro sembrano essere venuti a galla, ne La porta rossa. La fiction di Rai 2 è pronta a tornare stasera, mercoledì 15 marzo 2017, con il quinto e penultimo appuntamento in programma. Lorenzi ha confessato, ma cosa ha confessato? Con un abile stratagemma Vanessa ha fatto in modo che Don Giulio lo raggiungesse in cella, ed è proprio lì - ascoltando il loro dialogo - che Leo ha capito che davvero non è stato l’amico ad ucciderlo, nonostante fosse ormai marcio e passasse informazioni al racket della prostituzione. Lorenzi, Stella, Paoletto e Rambelli sono ormai stati ‘scagionati’ da Cagliostro: e allora chi lo voleva morto? Su chi ancora non ha concentrato le sue attenzioni Leonardi? Il primo nome che viene in mente, naturalmente, è quello di Piras, ora tanto vicino alla sua Anna: che sia lui il prossimo a finire nel mirino del commissario de La porta rossa?

VANESSA, NUOVE RIVELAZIONI DA SUA MADRE - Vanessa, anche se con fatica, sembra aver accettato la nuova presenza della madre all’interno della sua vita: la donna si è presentata improvvisamente, dopo averle dato un’altra bruciante delusione, confessandole di essere in grado di vedere i morti e di aver lottato tutta la vita contro questa capacità, arrivando addirittura a farsi ricoverare in un istituto per malati psichiatrici. Forse, per, averla accanto si rivelerà più che utile per la giovane medium, che ha appena scoperto dei suoi particolarissimi poteri: le anticipazioni in merito alla quinta puntata de La porta rossa rivelano infatti che la madre della studentessa le confesserà che continuare a parlare con le persone morte e a rimanere in contatto con loro può avere delle gravi conseguenze sulla propria vita terrestre: ma a che cosa si starà riferendo? E per questo Vanessa smetterà di aiutare Cagliostro, proprio ora che la verità deve venire a galla in modo da salvare Anna?

ANNA SI STA ACCORGENDO DI UNA PRESENZA? - Anna Mayer sta attraversando decisioni e momenti complicati, davvero al limite della quotidianità: nella puntata de La porta rossa della settimana scorsa il pubblico ha finalmente assistito alla sua scelta di non abortire. Il bimbo di Leo nascerà, e lei diventerà mamma: e tutto dopo quanto successo con Lorenzi, uno shock indescrivibile per la donna. Lorenzi, capendo di essere finito nei guai, è uscito dal commissariato e ha raggiunto la macchina del magistrato, minacciandola. L’ha fatta salire in auto, e guidare fino a casa sua, continuando a puntarle una pistola addosso: il salotto, l’albero di Natale, tutto era come aveva previsto Leonardo, che naturalmente non ha perso di vista la moglie un secondo, facendo scherzi con la luce, muovendo i fogli sul tavolo. Sia Lorenzi che Anna non hanno potuto evitare di pensare che in quella stanza ci fosse una terza persona, e il criminale è stato il primo a fare il nome di Leo. La Mayer non è affatto rimasta indifferente a quello che è successo, e di fronte al senso di protezione e di calore che ha avvertito, ha scelto di tenere il suo bambino. Ci saranno nuovi indizi per lei nel quinto appuntamento con La porta rossa in programma in prima serata?

© Riproduzione Riservata.