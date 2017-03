Leonardo Bonucci/ Il figlio ha la febbre e la mamma lo consola in un tenero video

Leonardo Bonucci, il figlio del calciatore ha la febbre e la mamma lo consola in un tenero video - Un tenero video quello postato dalla signora Bonucci su Instagram. Martina Maccari accudisce il piccolo Matteo che sembra abbia la febbre e gioca con lui in un dolce video che ha accolto i commenti positivi dei fan. È proprio il piccolo Matteo ad aver preoccupato mamma e papà nel corso degli ultimi mesi e che per qualche tempo ha alluntanato il calciatore dalla Juventus proprio per stare accanto a suo figlio. In una recente intervista a Repubblica, Leonardo ha parlato della felicità provata di fronte all'annuncio dei dottori della guarigione del piccolo Matteo Marco: "Sì, la fine della paura che è durata da luglio sino a pochi giorni fa. A Matteo ora ripetiamo spesso una sorta di mantra: sei tu il nostro campione, hai vinto la partita più difficile. - sono le dolci parole del calciatore, che ha concluso tanto felice quanto commosso - Gli leggo libri di favole, le storie di Cars. È tornato a giocare con suo fratello, presto potranno anche ricominciare a fare la lotta. Finalmente sta bene fisicamente e psicologicamente". Oggi Matteo sta bene ed è felice tra le braccia di mamma e papà.

