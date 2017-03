Little Big Show / Ultima puntata, diretta, ospiti e concorrenti: Gabibbo e Rudy Zerbi (oggi, 15 marzo)

LITTLE BIG SHOW, ULTIMA PUNTATA: DIRETTA, ANTICIPAZIONI E OSPITI. GABIBBO E RUDY ZERBI (OGGI, 15 MARZO 2017) - Come sempre, non mancheranno gli ospiti sul palco di Gerry Scotti, a Little Big Show: la settimana scorsa il presentatore ha annunciato i nomi di Gabriel Garko e dell’Incredibile Hulk (Lou Ferrigno), ma anche questa sera i due personaggi promettono scintille assolute. Il primo, infatti, è nientemeno che il Gabibbo, il mitico pupazzo rosso di casa Mediaset nato a Striscia la notizia e che ha, in seguito, partecipato a diverse altre trasmissioni sul piccolo schermo. Un pupazzo animato da Giro Caldarelli e con la voce di Lorenzo Beccati, che notoriamente è in grado di conquistare molto facilmente i più piccoli per il suo aspetto simpaticissimo. Ma al fianco del Gabibbo, ci sarà un conduttore e produttore molto amato: stiamo ovviamente parlando di Rudy Zerbi, che stupisce sempre con la sua sconfinata ironia, e che continua con costanza anche il suo impegno ad Amici di Maria De Filippi. Come verranno messi alla prova, a Little Big Show, Rudy Zerbi e il Gabibbo?

GLI ASCOLTI DEL BABY TALENT - Ultimo appuntamento con Little Big Show sul piccolo schermo di Canale 5: gli ascolti del talent dedicato ai più piccoli non hanno esattamente brillato la settimana scorsa, anche partendo dal presupposto che il programma si è dovuto scontrare con gli avversari più disparati. Little Big Show ha portato a casa uno share pari al 12.8% con 2 milioni e 804mila telespettatori al seguito, venendo battuto dalla prima rete nazionale, che trasmetteva invece Sei mai stata sulla Luna? (la pellicola ha raggiunto invece il 14.4% di share, con 3 milioni e 414mila persone con gli occhi incollati allo schermo). Nella stessa serata, però, hanno fatto bene anche La porta rossa (12.8%) e Le Iene Show (8.5%), stessi avversari che verranno schierati in prime time oggi. Rispetti ai primi due appuntamenti, l’audience è sceso parecchio: si era partiti con oltre il 19% di share e più di 4 milioni e mezzo di spettatori, per scendere al 15.90% e ora al 12.8%. Gli ascolti riusciranno a risalire per l’ultimo appuntamento?

I SEGRETI DI GERRY SCOTTI - Gerry Scotti presenterà oggi, mercoledì 15 marzo 2017, l’ultimo appuntamento con Little Big Show: raccontandosi sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni in esclusiva, ha ammesso di avere ben tre segreti, per riuscire a far divertire tanto i più piccoli, veri protagonisti del talent di Canale 5. “Il primo è l’effetto sorpresa. Non mi faccio mai annunciare e arrivo all’ultimo momento” ha confessato, per poi spostarsi sul secondo, ovvero l’esser informato. Gerry è convinto che ogni bambino sia un grande appassionato di qualcosa: dalle macchine, ai colori, ad un determinato animale o anche ad un personaggio. Bisogna sapere, per stupire. E il terzo? “Coccolare le famiglie. Avrete visto che spesso, durante il programma, presento i parenti del bambino che si esibisce e schermo un po’ con loro. Questo crea un clima rilassato e famigliare”.

