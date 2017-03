MATRIX/ In arrivo il reboot: Michael B. Jordan al posto di Keanu Reeves?

MATRIX, IN ARRIVO IL REBOOT: MICHEAL B. JORDAN AL POSTO DI KEANU REEVES? - Matrix tornerà al cinema in un reboot che farà sicuramente discutere. È quanto sostenuto da The Hollywood Reporter, secondo cui la Warner bros sarebbe già al lavoro per “riportare in vita” il film fantascientifico cult uscito nel 1999. A vestire i panni di Neo però potrebbe non essere colui che è divenuto famoso per quel personaggio e cioè Keanu Reeves. L’attore aveva infatti detto di essere disponibile a prendere parte alle riprese di Matrix 4 purché fossero coinvolte le sorelle Wachowski (al tempo “fratelli” Wachowski, ndr) ma questo non sarebbe nei piani della produzione. Stando alle indiscrezioni riportate dal The Hollywood reporter, la Warner Bros starebbe “corteggiando” Zak Penn per realizzare il reboot, decidendo di affidarsi alle sapienti mani del regista di The Avengers e X-Men - Conflitto finale. Per questo al posto di Reeves potremmo vedere Michael B. Jordan, protagonista di Creed – Nato per Combattere, un attore che la Warner starebbe “tenendo d’occhio”. Neo diventerebbe quindi un giovane uomo di colore, piuttosto diverso da come i fan di Matrix hanno imparato ad immaginarselo attraverso Keanu Reeves.

MATRIX, IN ARRIVO IL REBOOT: UN’IDEA DI JOEL SILVER? — Secondo The Hollywood Reporter sarebbe stato Joel Silver, produttore della trilogia originale a suggerire alla Warner di riportare sugli schermi il potenziale di Matrix con un nuovo film. Silver vendette i suoi diritti sulla pellicola alla Warner nel 2012 incassando circa 30 milioni di dollari. Gli studios però sembrerebbero voler procedere con cautela prima di includerlo nel progetto visto che sembrerebbe avere problemi col tenere il bilancio sotto controllo e inoltre sarebbe ai ferri corti con le sorelle Wachowski. Per i fans inoltre sono proprio coloro che diressero la prima trilogia ad essere davvero importanti, più che il produttore. Nei mesi scorsi si erano fatte largo le voci sul fatto che Matrix sarebbe potuta diventare una serie tv ma la Warner, che avrebbe deciso di far finalmente fruttare i diritti acquisiti sul film, avrebbe in mente più qualcosa sul modello di quanto fatto da Disney e Lucasfilm con Star Wars in Rogue One.

© Riproduzione Riservata.