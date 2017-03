Malena e Simone Susinna/ Isola dei Famosi 2017, notte di passione senza telecamere!

Malena e Simone Susinna, notte di passione all'Isola dei Famosi lontani dalle telecamere, ma qualcosa va storto.. - Notte di passione tra Simone Susinna e Malena, almeno è questa l'indiscrezione lanciata dal noto settimanale Chi. "Nella notte dì sabato 11 marzo, tra i naufraghi in Honduras, il clima si è surriscaldato - si legge infatti sul rotocalco diretto da Alfonso Signorini, che racconta - si è consumato (a metà) un rapporto tra la pornostar Malena e il modello Simone Susinna. Il fatto è avvenuto lontano dalle telecamere. Ma l’esplosione di virilità di Susinna, forse per mancanza di zuccheri e forze, è mancata proprio sul più bello. E Malena lo ha riempito di carezze…". Indiscrezione super piccante che vede protagonisti il modello e l'attrice a luci rosse che negli ultimi giorni sono apparsi essere sempre più vicini, tanto da iniziare a parlare di flirt. Proprio ieri, nel corso della nuova diretta dell'Isola dei Famosi, Malena non ha negato che tra loro due ci fosse stato un certo tipo di avvicinamento, eppure quando si è trattato di scegliere tra Simone e Moreno, Malena non ci ha pensato più di tanto ed ha scelto il rapper vincitore di Amici. In un primo momento lei sembrava infatti interessata proprio a Moreno, ma ultimamente Malena si è invece avvicinata a Simone. Intanto c'è chi l'ha appellata come "colei che si sposta da un uomo all'altro in base al potere"...

© Riproduzione Riservata.