UOMINI E DONNE / Anticipazioni registrazione: Gemma Galgani e Giorgio Manetti di nuovo insieme? (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GEMMA GALGANI E GIORGIO MANETTI DI NUOVO INSIEME? - Nelle prossime ore avrà il via una nuova registrazione di Uomini e Donne che vedrà protagonisti cavalieri e dame del Trono Over. C'è grande attesa per le novità su Gemma Galgani e Giorgio Manetti, in particolare dopo lo speciale che vedremo in onda sabato in prima serata. Durante la registrazione di C'è Posta per te infatti, Manetti ha deciso di scrivere una lettera a Gemma, rispondendo in primis a quella che lei aveva scritto qualche tempo fa. Finalmente tra i due c'è stato un importante riavvicinamento che si è concluso con un bacio. Questo ha inevitabilmente aperto nuovi scenari che portano a pensare che tra i due possa esserci un ritorno di fiamma. Gemma Galgani ha infatti aperto la nota busta dello show di Canale 5 e ringraziato Giorgio con un bacio, a quanto pare, pienamente ricambiato dal cavaliere. I due potrebbero quindi aver deciso di rivedersi anche dopo, iniziando nuovamente a frequentarsi.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: NUOVA REGISTRAZIONE ALL'ORIZZONTE? - Il trono over di Uomini e donne torna protagonista oggi con una nuova puntata, la prima parte, che ci terrà compagnia almeno fino a venerdì. Gemma Galgani ha lasciato tutti con il fiato sospeso per via del suo ritorno di fiamma con Marco Firpo e solo oggi capiremo se la dama ha davvero concesso una seconda possibilità al suo ex oppure no. Resta il fatto che dame e cavalieri oggi potrebbero tornare in studio per un'altra registrazione che, questa volta, non ha niente a che fare con lo speciale di sabato ma solo con un'altra maxi puntata che vedremo la prossima settimana. Ancora non c'è nessuna conferma ufficiale sul sito di Maria De Filippi e delle sue trasmissioni e anche Sossio Aruta, che di solito rivela i suoi spostamenti, al momento tace. Resta il fatto che alcuni dei cavalieri e delle dame del programma sono già a Roma per via dello speciale e il Re Leone è tra questi. Non ci rimane che attendere una conferma ufficiale per scoprire cosa succederà oggi pomeriggio.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: LE SFUMATURE DI GEMMA GALGANI – Da sette anni è la star indiscussa del trono over di Uomini e Donne e sabato, nella puntata speciale del programma di Maria De Filippi che andrà in onda in prima serata, Gemma Galgani sarà una protagonista assoluta. In attesa di scoprire se Gemma Galgani riceverà davvero la lettera di Giorgio Manetti (leggete in basso), su facebook, la dama continua a regalare le sue perle di saggezza ai fans scoprendo anche le varie sfumature della propria personalità. Gemma, infatti, ha regalato ai fans un collage con alcune delle immagini delle sue partecipazioni alle puntate del prono over. Come sempre, poi, non è mancato il messaggio della buonanotte. “Buonanotte e sogni d'oro alle mie amiche sognatrici… ogni notte è perfetta per entrare in un mondo parallelo che solo noi possiamo trasformare in realtà con tanta buona volontà!!! Bacini... vi abbraccio forte!!”, scrive Gemma. Cliccate qui per vedere le sfumature di Gemma.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: COLPO DI SCENA IN ARRIVO PER GEMMA GALGANI E GIORGIO MANETTI? – Gemma Galgani e Giorgio Manetti saranno due dei protagonisti dello speciale di Uomini e Donne che andrà in onda sabato 18 marzo, in prima serata su canale 5 e durante il quale i protagonisti più amati della trasmissione di Maria De Filippi si contenderanno il medagliere delle Olimpiadi della Tv, Striscia la Notizia, Amici, Avanti un altro, C’è posta per te, Uomini e Donne, Tu sì Que Vales. Tra i protagonisti più attesi ci sono proprio il cavaliere e la dama del trono over che, dopo essere stati i protagonisti di uno speciale in prima serata nella scorsa stagione televisiva, tornano in prima serata per regalare un nuovo colpo di scena al pubblico. Se lo scorso anno fu Gemma ad aprire il suo cuore scrivendo una lettera con cui chiedeva scusa a Giorgio sperando in una nuova possibilità, secondo quanto racconta il Vicolo delle news, nell’appuntamento speciale di Uomini e Donne di sabato 18 marzo, sarà Giorgio a mandare una missiva a Gemma che, recentemente, ai microfoni di Verissimo, non ha nascosto di provare ancora dei sentimenti nei suoi confronti. Cosa succederà, dunque, tra la dama e il cavaliere? I due torneranno insieme per la gioia dei fans più romantici o Giorgio chiederà a Gemma di dimenticarlo definitivamente? Lo scopriremo solo sabato.

