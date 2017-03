Michelle Hunziker è incinta?/ Le ultime indiscrezioni parlano chiaro: il quarto figlio sarà un maschietto?

Michelle Hunziker è incinta del quarto figlio, le indiscrezioni parlano chiaro! Maschietto in arrivo? - Michelle Hunziker è in dolce attesa e per la quarta volta! È questa la notizia lanciata dal settimanale Nuovo, in edicola domani, e rilanciata dal portale BollicineVip. Nonostante si tratti di un gossip più volte annunciato negli ultimi mesi, stavolta il rotocalco lo dà ormai per certo e svela che la nota conduttrice e showgirl spererebbe nell'arrivo di un maschietto. Michelle Hunziker è già mamma di tre bambine: Aurora Ramazzotti, avuta dal noto cantante Eros, e Sole e Celeste avute da Tomaso Trussardi. "Da diversi mesi i rumors parlavano di una probabile nuova gravidanza di Michelle e, dopo averle prontamente smentite tutte, finalmente è arrivata la conferma ufficiale: Michelle Hunziker è incinta!" si legge ancora su BollicineVip, che eliminerebbe ogni dubbio sul fatto che ormai la conduttrice sia in dolce attesa. Finora Michelle ha sempre smentito l'arrivo di un quarto bebè, nonostante abbia più volte dichiarato di desiderare un maschietto - “Un fratellino? Io e Tomaso Trussardi ci stiamo lavorando”- aveva infatti dichiarato qualche tempo fa: sarà questa la volta buona o la showgirl smentirà anche questa volta?

