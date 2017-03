OCTOPUSSY - OPERAZIONE PIOVRA/ Su Rai Movie il film con Roger Moore

Il film è in onda su Rai Movie in prima serata

OCTOPUSSY - OPERAZIONE PIOVRA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 15 MARZO 2017: IL CAST - Octopussy - Operazione piovra è il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 15 marzo 2017 alle ore 21.20 che segna il tredicesimo capitolo dell'immortale saga dell'agente 007 James Bond. Il cast del film, oltre a Roger Moore e Maud Adams, vanta anche la presenza di Louis Jourdan nei panni del principe afgano, David e Anthony Meyer che interpretano i due gemelli killer lanciatori di coltelli. Uno straordinario Steven Berkoff è invece il fanatico generale Orlov, che ha mire distruttive nei confronti degli Stati Uniti. La maggior parte delle scene è stata girata agli Actor Studios di Los Angeles, ma per le scene in India la troupe si è recata in Asia per una maggiore verosimilità ai fini della storia. Il film, datato 1983 e realizzato dal regista John Glenn, è il sesto interpretato da Roger Moore nei panni dell'agente segreto a servizio di sua maestà. La pellicola è stata tratta da due brevi racconti scritti dal celebre Ian Fleming, ovvero Octopussy e Di proprietà di una signora, dalla quale John Glenn e gli sceneggiatori trassero l'ispirazione per Octopussy - Operazione Piovra.

OCTOPUSSY - OPERAZIONE PIOVRA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 15 MARZO 2017: LA TRAMA - Dopo una missione delicatissima a Cuba, nella quale è riuscito a scappare da un missile terra aria diretto verso di lui e aver fatto strage di alcuni uomini al soldo di Fidel Castro, Bond è chiamato ad un nuovo e delicato compito. 007 è infatti incaricato di indagare sulla scomparsa del collega 009, che risulta essere stato ucciso da due fratelli gemelli, abiti lanciatori di coltelli, che lo avevano intercettato al rientro da una missione nella quale era alla ricerca di gioielli falsi. Sulle tracce dei due gemelli, James Bond finirà in India, dove incrocerà l'affascinante avventuriera Octopussy (Maud Adams), figlia di un uomo ucciso proprio dall'agente 007. Il suo vero nemico sarà però Kamal Khan, un principe afgano molto facoltoso, intenzionato ad aggiudicarsi la valigetta coi preziosi per poi dare vita ad un traffico illegale di diamanti.

