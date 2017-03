POMERIGGIO 5/ Barbara D'Urso: quali saranno i servizi di oggi, 15 marzo 2017? Riassunto ultima puntata

POMERIGGIO 5, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 15 marzo 2017) - Anche oggi, mercoledì 15 marzo 2017, sul piccolo schermo di Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5, l'appuntamento pomeridiano condotto da Barbara D'Urso. Ogni settimana si registra un nuovo successo di ''Carmelita'', che riesce a distanziare, in termini di percentuale di share, la concorrenza di Rai 1 (La Vita in Diretta). In attesa di scoprire di che cosa si parlerà oggi, mercoledì 15 marzo, vediamo il riassunto della puntata di ieri. Continua a far discutere il caso dell'omicidio della 42 enne Antonella Lettieri, trovata senza vita all'interno del suo appartamento l'8 marzo, il giorno della Festa della donna, a Cirò Marina (Crotone). Le indagini contonuano per fare luce su quanto accaduto. Un altro caso è quello delle Baby Gang Vigevano e ad occuparsene è stato anche Pomeriggio 5. Sui telegiornali non si parla d'altro. L'arresto di un gruppo di minorenni che costituiva una famigerata baby gang. I ragazzini bullizzavano alcuni loro coetanei. I pestaggi, gli atti di bullismo venivano girati con i telefonini per poi finire in rete, sotto gli occhi di tutti coloro facevano parte della ''cerchia''. Al termine del servizio, la conduttrice di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso, ha sensibilizzato ulteriormente tutto il pubblico sull'argomento del bullismo, invitando coloro che ne dovessero essere vittima di denunciare, subito, il tutto alla polizia e di parlarne con i propri genitori o, in ogni caso, all'interno delle mura domestiche, prima che sia troppo tardi. Continua a tenere banco il caso di Loris Stival. Nella puntata di Pomeriggio 5 di ieri è stato mostrato il video dell'intervista condotta da un giornalista che lavora nella trasmissione Quarto Grado (venerdì, prima serata, su Rete 4) ad Andrea Stival, il padre di Loris, dove viene raccontato un secondo dramma, quello del fratello di Loris. Di che cosa si occuperà più tardi Barbara D'Urso?

