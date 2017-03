PRINCIPE WILLIAM / Gossip: chi è Sophie Jean Taylor? La modella in vacanza con il reale

PRINCIPE WILLIAM, GOSSIP: IL REALE IN VACANZA CON GLI AMICI MA SPUNTA UNA MODELLA MISTERIOSA - Cosa ci fa una modella mozzafiato vicino al Principe William? Lei si chiama Sophie Jean Taylor e, attualmente, è uno dei nomi più ricercati e cliccati in rete: come mai? La giovane modella di appena 24 anni si trova in vacanza proprio con il Principe d'Inghilterra. La notizia boom arriva da noi tramite il portale di 361Magazine, fonte di notizie online nato da un'idea di Alfonso Signorini. Secondo ciò che si apprende in rete, l'erede al trono della Gran Bretagna era partito per trascorrere una rilassante vacanza in montagna in compagnia di soli uomini. Peccato però che, tra i tanti maschietti ci sia anche la super top model australiana con la passione per i viaggi e lo sci. Vediamo di scoprirci qualcosa di più tramite le ultimissime notizie dettagliate sul patinato mondo di gossip reale. William attualmente si trova in vacanza in quel di Verbier, in Svizzera senza la sua famiglia al seguito e, così come riporta 361Magazine, il reale sarebbe con gli amici ma anche con la bellissima modella. La caccia alle fotografie della giovane è subito diventata virale così come le ricerche su Google con il suo nome e cognome. Secondo ciò che si legge sulla stampa scandalistica inglese inoltre, pare che la ragazza proprio nel corso di questi giorni abbia perso il suo telefono sulle piste di sci, a testimonianza del grande amore che nutre nei confronti di questo sport. I tabloid hanno immediatamente creato il "caso": chi è Sophie? Per quale motivo si trova in vacanza con il Principe William? Il reale inoltre, per godersi alcuni giorni di vacanza, ha perfino saltato le celebrazioni per Commonwealth Day, che si sono tenute a Londra a Westminster Abbey. In queste ore, il "Daily Mail" ha rivelato che insieme a Sophie ci sarebbe anche una seconda donna, tale Rosie Peate, una PR che lavora tra Ibiza e la Svizzera. A quanto pare in ultimo, il Principe si starebbe scatenando in discoteca in queste sere: cosa dirà Kate? Si attendono repliche ufficiali...

