Paolo Fox, previsioni oroscopo di oggi 15 marzo 2017 su LatteMiele: Toro, Leone e tutti gli altri

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 15 MARZO 2017, A LATTEMIELE - Torna l'appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 15 marzo 2017, sulle frequenze di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. E' un momento di recupero per l'Ariete che ritrova le forze dopo alcuni giorni un po' particolari. Alcune scelte rischiose non hanno ripagato e anzi hanno creato non pochi problemi. Il weekend però porterà buone notizie e tanta forza. Il Toro vive una condizione di stress non indifferente e deve cercare di essere più prudente nelle scelte per evitare di avere ulteriori complicazioni. Mercoledì molto interessante per i Gemelli che dovrebbero trovare sicuramente grandi soddisfazioni da qui fino a venerdì. Attenzione però al lavoro dove a volte si è troppo frettolosi e spesso costretti anche a fare degli straordinari. Luna in aspetto positivo per il Cancro che recupera vitalità e sicuramente avrà l'occasione di ritrovare belle situazioni e interessanti aspetti con diverse persone della sua vita.

TUTTI I SEGNI - Ecco nel dettaglio l'analisi segno per segno. Ariete: recupera dopo un martedì vissuto in maniera un po' agitata. La buona volontà non manca, solo che ultimamente ha pagato lo scotto di scelte rischiose. Sabato e domenica saranno giornate di forza in cui si possono fare incontri e non devono essere sottovalutate nuove proposte. Entro due o tre mesi può esserci una scelta che può riguardare il lavoro o un cambiamento. Toro: da oggi fino a giovedì c'è una condizione di stress da tenere sotto controllo. Deve essere più prudente nelle affermazioni perché la stanchezza confina e sconfina quasi sempre con l'irritabilità. Nel lavoro e in amore ci vuole moderazione. Gemelli: questo è un mercoledì interessante nonostante i ritardi però fino a venerdì c'è una bella ambizione che può essere appagata. L'unica cosa che comporta è il lavoro, però per quanto riguarda l'amore questo è un momento in cui può fare molto. Le iniziative di lavoro partite negli ultimi mesi non sono andata proprio a buon fine ma adesso le cose piano piano migliorano. Chi deve parlare d'amore deve farlo entro venerdì. Cancro: oggi la Luna entra in aspetto positivo che indica maggiore vitalità. Ci sono delle situazioni da chiarire. Sabato e domenica qualcuno può chiarire anche situazioni familiari rimaste in sospeso. Leone: in questi giorni si può ricevere una comunicazione speciale. Le cose che partono ora non solo rassicurano il cuore, ma danno garanzie per il futuro. Il fine settimana può regalare qualche sorpresa in amore. Oggi si fa sentire un po' di stanchezza e anche agitazione per la sera, quindi, prudenza! Vergine: si è solo all'inizio di una nuova stagione interessante. Sabato e domenica sono giornate un po' in calo, ma tra mercoledì e venerdì sarebbe opportuno spingere con i sentimenti con persone già conosciute. Con Scorpione e Capricorno messaggi speciali. Bilancia: molti in questa giornata devono fare delle piccole economie, perché possono esserci maggiori spese. In amore in questi giorni o non c'è tempo oppure deve recuperare qualcosa. Scorpione: vive sempre in maniera complessa perché prende le cose troppo di petto e quando qualcosa non è chiaro sta bene. Entro venerdì andranno chiarite alcune cose in amore. Questa giornata è comunque forte. Molti sono liberi da un passato difficile, ora riesce a dare molto e darà di più alla fine dell'anno. Sagittario: non può e non deve fermarsi soprattutto nel campo lavorativo, c'è chi ha già ricevuto novità. Questo fine settimana sarà molto importante per i sentimenti e per gli incontri. Capricorno: ha una giornata migliore. Chi ha a che fare con ariete e cancro c'è amarezza oppure liberazione di tagliare qualcosa. In amore vanno avanti solo i rapporti solidi. Acquario: si è un po' pensieroso, deve vivere queste tre giornate in tranquillità. Deve chiarire qualcosa che non va, è importante parlare però deve cercare di non far diventare importantissime cose che non lo sono. Sabato e domenica recupero anche per i sentimenti. Pesci: è importante, è un cielo che inizia a parlare di vittorie. Molti andranno avanti da qui a settembre. Chiudersi in casa non aiuta. Entro venerdì è possibile recuperare un sentimento e vivere un emozione. Si possono sistemare anche questioni economiche rimaste in sospeso.

© Riproduzione Riservata.