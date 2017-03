ROSA, UOMINI E DONNE/ La tronista nel mirino del web: un dettaglio non sfugge al pubblico!

Rosa Perrotta, inizio difficile per la tronista: a Uomini e Donne sospetti e critiche (Trono Classico) - È arrivata sul Trono da due settimane ma ha già dovuto incassare non poche critiche Rosa perrotta: la nuova tronista non ha purtroppo trovato un feeling con la sua compagna d'avventura, Desirèe Popper, trovando invece le polemiche di buona parte dei telespettatori di Uomini e Donne. L'atteggiamento a tratti "altezzoso" - come definito dalla stessa Desirèe - un aspetto fisico prorompente e un modo di fare forse troppo serioso non ha particolarmente colpito il pubblico dello show condotto da Maria De Filippi. Rosa Perrotta si è trovata così, sin da subito, a subire il confronto con la più espansiva Desirèe, per molti più naturale, facendo infuriare la tronista. Ma non è tutto perchè circolano su Rosa voci non proprio carine, a partire dai sospetti sul fatto che non sia tutta "naturale". Mettendo a confronto le foto di qualche anno fa e la sua immagine odierna vengono notate delle differenze, come le labbra che appaiono più carnose rispetto a prima. Se le immagini sembrano confermare il fatto che la bella Rosa Perrotta non sia del tutto "come mamma l'ha fatta", le critiche per la tronista arrivano anche per alcune segnalazioni apparse sul web. Tutte concordi, queste mettono alla luce una situazione che, se verificata, potrebbe essere molto spiacevole per la tronista: si parla infatti del fatto che Rosa possa essere in studio nonostante già fidanzata. Lui si chiamerebbe Evaristo e sarebbe il suo storico ex, storia che però non sarebbe ancora finita. La situazione per la bella Perrotta si complica...

