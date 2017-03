RUDY ZERBI/ Ospite su Canale 5, l’incontro con Allevi (Little Big Show, 15 marzo)

RUDY ZERBI, IL DISCOGRAFICO OSPITE SU CANALE 5: UNA MEZZA GIORNATA CON ALLEVI (LITTLE BIG SHOW, 15 MARZO) - Questa sera va in onda nella prima serata di Canale 5 un nuovo appuntamento con il programma Little Big Show condotto da Gerry Scotti. Un format targato Endemol Shine Italy che in questa puntata si avvarrà della presenza nei panni di ospite d’onore del noto discografico e docente di Amici, Rudy Zerbi. Recentemente Zerbi ha avuto modo di condividere con il noto compositore Giovanni Allevi una mezza giornata. Dell’esperienza ne ha parlato dal suo blog su Deejay.it. Nel blog un entusiasta Zerbi ha sottolineato:”Ieri ho passato mezza giornata in compagnia di Giovanni Allevi.. ho avuto piacere di trovarlo in grande forma, pieno di idee per il futuro e di entusiasmo… tra le mille cose che ho imparato chiacchierando, c’è anche che il nostro nome può diventare una musica, una combinazione di note unica e solo nostra. Il metodo è, attribuire ad ogni lettere dell’alfabeto una nota musicale, il resto va da sé”.

RUDY ZERBI, IL DISCOGRAFICO OSPITE SU CANALE 5: CARRIERA (LITTLE BIG SHOW, 15 MARZO) -Rudy Zerbi è nato a Lodi nel febbraio del 1969 ma già da piccolo si è trasferito nella cittadina di Santa Margherita Ligure. Grande appassionato di musica decide da giovanissimo di seguire questa strada quale proprio indirizzo professionale per il futuro diventando disc jokey prima e quindi eccezionale talent scout in seguito. Trasferitosi a Milano collabora con la Sony Music iniziando a lavorare in radio ed in particolare al fianco della Gialappas Band per la trasmissione Rai dire Sanremo. Figlio biologico di Davide Mengacci che peraltro ha conosciuto soltanto nel 2001, inizia ad avere una certa notorietà grazie ad alcuni programmi televisivi a cui prende parte tra cui ovviamente Amici, di cui svolge il ruolo di insegnante dal 2009 ad oggi. Tuttavia in precedenza aveva già avuto delle esperienze con i programmi Operazione trionfo, Sei un mito in onda su Canale 5 e Quelli che il calcio in onda su Rai 2. Dal 2009 al 2013 è giudice di Italia’s Got Talent e dal 2014 a Tu si que vales senza dimenticare la partecipazione a Pequenos Gigantes.

