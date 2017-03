SFIDA SENZA PAURA/ Su Rete 4 il film diretto da Paul Newman (oggi, 15 marzo 2017)

SFIDA SENZA PAURA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 15 MARZO 2017: IL CAST - Sfida senza paura, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 15 marzo 2017 alle ore 16.45. Una pellicola di genere drammatica con il titolo in lingua originale "Sometimes a Great Notion", realizzata negli Stati Uniti nel 1971 per la regia dell'attore statunitense Paul Newman di cui ne è anche l'interprete principale. Il cast comprende gli atori statunitensi Henry Fonda, Richard Hanley Jaeckel e Lee Remick e l'attore canadese Michael Sarrazin. La storia della pellicola è stata ispirata dal romanzo pubblicato nel 1964 dallo scrittore Kenneth Elton Kesey. Il libro si intitola appunto "Sometimes a Great Notion". Il film dura poco meno di due ore. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

SFIDA SENZA PAURA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 15 MARZO 2017: LA TRAMA - La storia è ambientata nell'Oregon, Stati Uniti. Nella cittadina di Kernville l'economia si basa quasi esclusivamente sul commercio del legname. Quando i boscaioli decidono di iniziare uno sciopero a lungo termine, la situazione finanziaria locale subisce conseguenze a dir poco preoccupanti. Gli abitanti della cittadina si sentono penalizzati dall'astensione al lavoro dei boscaioli, tutti tranne gli Stamper, una famiglia che da sempre manda avanti una piccola azienda e riesce a trarne guadagni soddisfacenti. Nella cittadina arriva un giovane studente universitario, il suo nome è Leeland (Michael Sarrazin), il figlio nato dal secondo matrimonio di Henry Stamper (Henry Fonda), un matrimonio inizialmente tranquillo ma finito tragicamente con il suicidio della moglie. Leeland non è entusiasta della sua famiglia ma, malgrado ciò, inizia la sua convivenza con i fratellastri. Leeland offre loro il suo aiuto, li accompagna sul posto di lavoro e si mostra molto disponibile anche nei confronti del cugino Andy. Il giovane Stamper avverte subito l'ostilità dei suoi concittadini nei confronti della sua famiglia che, a sua volta, mantiene un atteggiamento distaccato e asociale. Leeland ha occasione di conoscere meglio sua cognata Viv (Lee Remick) e scopre che la giovane donna, come lui, condanna il comportamento degli Stamper. L'azienda di famiglia lavora senza tregua ma un giorno succede un brutto incidente sul lavoro. In seguito al crollo di un grosso albero, Henry Stamper riporta delle ferite molto gravi e uno dei suoi figli muore sul colpo. Il giovane Leeland soccorre il padre ma purtroppo non riesce a strapparlo dalla morte. Ora è Leeland a continuare il lavoro del padre e con grande dedizione, riesce ad onorare gli impegni di Henry. Grazie anche all'aiuto di un altro fratellastro, Leeland riesce a portare a termine la consegna dell'ultimo carico di legname.

