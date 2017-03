STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Little Big Show e Le Iene Show (mercoledì, 15 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 15 MARZO 2017. Per la prima serata di oggi, mercoledì 15 marzo 2017, la programmazione delle reti Mediaset è ricca di appuntamenti, tanto intrattenimento, film e programmi tv storici, in ottica audience, a farla da padrone dovrebbero essere ancora una volta Canale 5 e Italia 1, all'insegna di 'Little Big Show' e 'Le Iene'. Da non sottovalutare 'Gunny', film degli anni '80 a firma del celeberrimo Clint Eastwood. Ma dopo queste veloci anticipazione delle prime reti Mediaset, passiamo al dettaglio dell'intera programmazione della serata.

Iniziamo il nostro viaggio tra le reti Mediaset con Canale 5 che propone il classico appuntamento con 'Little Big Show', talent presentato dal sempreverde Gerry Scotti. In gioco, piccoli talenti dai 3 ai 12 anni, che si esibiscono in show di varia natura, dalla cucina alla musica. La particolarità di questo talent è che non esiste alcuna giuria e che non c'è alcun vincitore a fine puntata. Per la puntata di stasera tra gli ospiti il Gabibbo e Rudy Zerbi, quest'ultimo noto giudice e insegnante in talent come Amici e Italia's Got Talent. Al termine, alle 23.30, spazio all'approfondimento giornalistico di Matrix, Nicola Porro affronterà ancora una volta attualità, cronaca e costume. Serata nel segno de 'Le Iene Show' su Italia 1. Condotto dalla premiata ditta formata da Ilary Blasi e Teo Mammucari, il programma approfondirà anche questa volta i problemi del sistema italiano e particolarità di realtà a noi lontane, senza però disdegnare l'ironia e argomenti legati al costume. Proposta interessante anche su Rete 4, che in prima serata propone 'Gunny', film del 1988 che vede Clint Eastwood nei panni di regista e protagonista principale. L'opera narra le vicende del burbero sergente Tom Highway, ad un passo dalla pensione e ostacolato dai colleghi più giovani, il sergente riuscirà però a conquistare la fiducia del comando alle sue dipendenze, oltre che a mettere ordine nella sua vita. A seguire, a partire da mezzanotte circa, andrà in onda lo speciale sulla Champions League, si parlerà degli appena conclusi ottavi di finale della maggiore competizione europea di calcio, delle sfide che hanno caratterizzato l'ultimo turno e dei possibili incroci in vista degli accesissimi quarti di finale. Passando ai "canali minori", La 5 propone il dramma sentimentale 'Le parole che non ti ho detto', film del 1999 con Kevin Costner, Robin Wright e Paul Newman. L'opera racconta la struggente storia di Garret Blake, ancora legato alla moglie morta, e della giornalista Theresa Osborne, che per caso trova in una bottiglia una lettera di Garret dedicata proprio alla moglie. I due poi si incontrano e sembra nascere un amore. Se Mediaset Extra propone l'ennesima puntata de 'L'isola dei famosi', su Iris va in onda ''Maledetti vi amerò', film del 1980 diretto da Marco Tullio Giordana, il protagonista è Riccardo "Svitol", attivista sessantottino che torna in Italia dopo un quinquennio in Venezuela trovando una situazione completamente cambiata e scoprirà di essere cambiato anche lui. Tanta azione su Italia 2 che propone 'Death Race: inferno', terzo episodio della fortunata serie. Protagonista è Carl Lucan (interpretato da Luke Goss), ormai una leggenda delle sanguinose corse d'auto tra detenuti. La competizione questa volta si terrà in Sud Africa, nel deserto del Kalahari. Chiudiamo la nostra carrellata con Top Crime, che propone due episodi dell'ormai mitologico 'Law and Order', atmosfere completamente diverse su Boing, la cui serata è nel segno prima della telenovela per bambini 'Yo soy Franky' e poi del divertentissimo 'Clarence'.

