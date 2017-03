STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Il nome del figlio e La porta rossa (mercoledì, 15 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 15 MARZO 2017. Per la prima serata di oggi, mercoledì 15 marzo 2017, il palinsesto di casa Rai si contraddistingue per essere senza dubbio alcuno estremamente originale. Sulle Reti di primo piano di questa emittente, si può assistere alla messa in onda di un film comico sulle avventure di una giovane coppia, che sta per aspettare il primo figlio. Questa commedia potrà arrivare al primo posto nella classifica dei programmi più seguiti dal pubblico di casa. Di seguito andranno in onda interessanti telegiornali regionali, rubriche televisive, in cui a dei vip molto conosciuti verranno poste delle domande che li potrebbero mettere in difficoltà e una pellicola epica sulla guerra condotta in Inghilterra da alcuni guerrieri romani, che sarà ricca di colpi di scena e con un finale assolutamente non scontato. Non mancheranno telefilm di carattere poliziesco, trasmissioni di inchiesta e di intrattenimento, un lungometraggio con protagonista James Bond e un documentario di genere musicale. Ma dopo questa breve introduzione di quello che ci aspetta sui canali Rai, passiamo al dettaglio della programmazione della serata.

Su Rai Uno verrà trasmessa la pellicola comica Il nome del figlio. Nella commedia due giovani innamorati saranno alle prese con la nascita del loro primo bambino, dopo varie incomprensioni, i due compagni saranno in grado di viversi in maniera completa le gioie della gravidanza. A seguire, invece sempre sulla stessa rete viene mandato in onda Sottovoce, la rubrica di attualità, condotta da Gigi Marzullo, in cui saranno invitati dei personaggi della televisione molto noti. Rai Due, manda in onda in prima serata la fiction La porta Rossa, dove i membri della Questura di Trieste dovranno affrontare delle difficili indagini, dopo la morte del loro commissario. In seconda serata ci sarà Animali come noi. Questa trasmissione indagherà sul modo in cui vengono trattati gli animali in alcuni allevamenti del nostro paese. Su Rai Tre verrà trasmesso il programma Chi l'ha visto?, che sarà ricco di colpi di scena. Poco dopo la mezzanotte, invece andrà in onda il Tg Regione. Rai 4 si dedica a trasmettere il film epico Centurion. Il lungometraggio parlerà della guerra che i romani hanno fatto per conquistare l'Inghilterra. In questa battaglia si metterà in mostra un centuriore molto coraggioso, di nome Quintus. Su Rai 5 andrà in onda alle 21: 15 Variazioni su tema. Si tratta di un documentario sul mondo dei concerti musicali e dei principali cantanti del mondo. Rai Movie metterà sul suo schermo la pellicola Octopussy-Operazione Piovra. Nel film di spionaggio l'agente James Bond avrà il compito di portare a termine delle interessanti indagini, durante le quali rischierà la vita. Per fortuna alla fine riuscirà a salvarsi e a far arrestare dei potenti criminali. Su Rai Premium, è tempo di serie tv poliziesca, stasera andrà in onda Blues Bood, dove alcuni agenti della polizia americana saranno impegnati in indagini per niente facili, ma spinose.

La programmazione della prima e della seconda serata Rai nel dettaglio:





Rai Uno ore 21.25 Il nome del figlio, Film Commedia

Rai Uno ore 01.25 Sottovoce, Rubrica Televisiva

Rai Due ore 21.20 La porta rossa, Fiction Poliziesca

Rai Due ore 23.20 Animali come noi, Programma di Intrattenimento

Rai Tre ore 21.15 Chi l'ha visto?, Programma di Inchiesta

Rai Tre ore 00.10 Tg Regione, Telegiornale

Rai 4 ore 21.05 Centurion, Pellicola Epica

Rai 5 ore 21.15 Variazioni su Tema, Documentario musicale

Rai Movie ore 21.20 Octopussy-Operazione Piovra, Pellicola di Spionaggio

Rai Premium ore 21.20 Blue Bloods, Serie Televisiva di genere poliziesco

© Riproduzione Riservata.