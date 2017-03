STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Dance Dance Dance e Law & Order (mercoledì, 15 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 15 MARZO 2017. Per la prima serata di oggi, mercoledì 15 marzo 2017, la piattaforma satellitare di Sky, ha organizzato un palinsesto ricco e vario di proposte all'altezza dei suoi abbonati. Tra i tanti programmi che andranno in onda, troviamo la riproduzione del talent dedicato allla danza in cui dei personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche dello sport, proveranno a vincere una gara molto emozionante il riferimento va a Dance Dance Dance. Questa trasmissione potrà essere in grado di battere le altre nella prova degli ascolti. In aggiunta ci sarà un telefilm crime con alcuni avvocati che collaboreranno con la polizia giudiziaria di New York e una serie tv comica, che avrà come protagoniste delle attrici vincitrici dei premi Oscar. Ci saranno delle commedie romantiche, un film d'avventura, un thriller e un documentario. Ma adesso scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata Sky.

Su Fox, andrà in 0onda il talent Dance Dance Dance, dove dei personaggi noti dovranno giudicare come danzano alcuni esponenti del mondo del cinema e del calcio. Fox Crime riprodurrà la puntata Nuovi Orizzonti di Law & Order. Nella puntata una giornalista sarà uccisa. In seguito si scoprirà che la donna aveva perso il suo impiego. Sky Atlantic proietterà la serie televisiva comica Big Little Lies. Nel telefilm tre giovani mamme dovranno trovare il colpevole di un misterioso assassinio. Fox Life farà vedere sulla sua rete la puntata Ricordati di me del telefilm Rizzoli & Isles. Nell'episodio, un prigioniero sarà ritrovato senza vita nei bagni del carcere. L'uomo è stato pugnalato. La poliziotta Jane dovrà rendere giustizia alla vittima. Su Sky Uno ci sarà alle 21.15 il documentario Il primo amore non si scorda mai, in cui i protagonisti saranno impegnati nella ricerca della persona che ha fatto battere il loro cuore per la prima volta. Su Sky Cinema 1 andrà in onda il film Tutto può accadere a Broadway.

Nel lungometraggio una prostituta coltiverà il sogno di diventare una star. Sky Cinema Hits permetterà la messa in onda della commedia romantica Dirty Dancing-Balli Proibiti. Nella pellicola Frances partirà in vacanza con la sua famiglia. Nel residence farà la conoscenza del maestro di ballo John e si innamorerà dell'uomo. I due diventeranno una coppia, ma la loro storia sarà tormentata. Sky Cinema Family riprodurrà Jerry & Maya-Agenzia Investigativa. Nel film sarà rubato un oggetto appartenente ad un famoso musicista. Spetterà a Jerry e alla sua amica scoprire chi ha compiuto il furto. Sky Cinema Passion proietterà il film Natale all'improvviso, in cui una giovane coppia avrà intenzione di separarsi. Sky Cinema Max riprodurrà sullo schermo la pellicola The Captive-Scomparsa, in cui una bambina sarà sequestrata da alcuni sconosciuti.

La programmazione della prima serata Sky nel dettaglio:





Fox ore 21.00 Dance Dance Dance, Talent.

Fox Crime ore 21.05 Law & Order, Telefilm Crime.

Sky Atlantic ore 21.15 Big Little Lies, Telefilm Comico.

Fox Life ore 20.10 Rizzoli & Isles, Telefilm Poliziesco.

Sky Uno ore 21.15 Il primo amore non si scorda mai, Documentario.

Sky Cinema 1 ore 21.15 Tutto può accadere a Broadway, Commedia.

Sky Cinema Hits ore 21.15 Dirty Dancing, Commedia Romantica.

Sky Cinema Family ore 20.35 Jerry & Maya-Agenzia Investigativa, Film di Avventura.

Sky Cinema Passion ore 21.00 Natale All'Improvviso, Commedia.

Sky Cinema Max ore 21.00 The Captive-Scomparsa, Thriller

