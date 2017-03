STEFANO DE MARTINO/ Comunicazione di servizio e nuovo colpo al cuore da parte del ballerino (oggi, 15 marzo)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: COMUNICAZIONE DI SERVIZIO E NUOVO COLPO AL CUORE PER IL BALLERINO, FOTO (OGGI, 15 MARZO 2017) - Gli impegni di lavoro, per Stefano De Martino, si accavallano: il ballerino ha guidato, dallo scorso ottobre 2016 e al fianco di Marcello Sacchetto, la fascia di daytime di Amici 16 in onda su Real Time e ora è pronto a sbarcare in prime time. Sia per gli appuntamenti dedicati al serale del talent show, sia per una puntata tutta dedicata alle Olimpiadi della Tv (clicca qui per saperne di più). I fans più accaniti si saranno accorti che a partire da questo lunedì sono ricominciati anche gli appuntamenti pomeridiani sulla rete ammiraglia Mediaset, e proprio durante la giornata di ieri il ballerino è tornata sulla propria pagina Instagram per segnalare la novità: “Da questa settimana” ha scritto De Martino “comincia il doppio appuntamento con Amici 13,50 su Real Time e 16.20 su Canale 5”. I followers, oltre che dalla bella notizia, sono stati attirati anche dallo scatto allegato dal ballerino: un’immagine in bianco e nero che lo ha ‘stoppato’ proprio nel bel mezzo di un movimento. “Bello… bello… bello” ha ammesso un utente del web, e tra i commenti si legge anche “Sei uno spettacolo”, “Bellissimo”, “Stupendo”. Anche con una semplice comunicazione di servizio, Stefano De Martino colpisce al cuore delle followers. Clicca qui per vedere il post direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

