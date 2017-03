STRISCIA LA NOTIZIA/ Ficarra e Picone: quali servizi presenteranno oggi, 15 marzo? Riassunto ultima puntata

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 15 marzo 2017) - I comici siciliani Ficarra e Picone anche stasera, mercoledì 15 marzo 2017, torneranno al timone di Striscia la notizia, il Tg satirico della rete ammiraglia Mediaset. In attesa di scoprire i nuovi servizi, vediamo il riassunto della puntata di ieri. Si parte con il Vespone: il comico provoca i parlamentari con le sue battute affrontando temi come le elezioni interne al Partito Democratico per la scelta dello sciopero dei tassisti e il turbolento comizio di Matteo Salvini a Napoli. Il secondo servizio è di Max Laudadio in un dormitorio pubblico di Milano, che verte in condizioni davvero disastrose: è stato un senzatetto ad avvisare Striscia. Laudadio strappa una promessa ai responsabili del dormitorio: tornerà tra una settimana per verificare che le condizioni della struttura tornino a norma di regolamento. Tocca poi a Brumotti che con la sua bici visita il quartiere Bovisa a Milano: la Goccia, azienda che produceva gas per illuminare la città fino al 1994, è nel degrado e non è stata mai bonificata. Ci sono 400mila metronomi quadrati abbandonati, un peccato visto che neanche l'Università può usarla. Al pensionato di Grosseto Giorgio viene consegnato un tapiro da parte di Valerio Staffelli: mentre era in Thailandia l'anziano è stato arrestato perché sospettato di avere una bomba. Ha trascorso due giorni in cella ma senza aver commesso alcun reato. Per una battuta dunque il pensionato è finito nei guai. Lo strafalcione del presidente Sergio Mattarella finisce su Striscia: il capo dello Stato dice che le donne sono impegnate a promuovere la pace in tutti i pianeti. Le risate per le gaffe sono tantissime: Ficarra e Picone deridono il lapsus di Mattarella giocando sulla fantascienza. Macellazioni abusive in provincia di Cuneo e animali maltrattati nella rubrica di Edoardo Stoppa, il fratello degli animali: l'inviato del Tg satirico va alla scoperta di un caso di macellazione clandestina di maialini. Pinuccio indaga sulle strade dissestate a Monti Dauni, in provincia di Foggia: molte arterie sono franate ma gli amministratori locali non intervengono, i cittadini non possono percorrerle e si configura l'interruzione di pubblico servizio: Pinuccio tornerà tra sette giorni nel foggiani per verificare se ci saranno progressi. A chiudere nuove immagini inedite dell'aggressione a Caserta ai danni di Luca Abete. Infine nella rubrica Fatti e rifatti gli interventi estetici di due naufraghi dell'Isola dei famosi, la soubrette Natalie Caldonazzo e il chirurgo plastico dei vip, Giacomo Ultis: entrambi hanno davvero cambiato connotati.

