TERRORE AD ALTA QUOTA/ Su Cielo il film diretto da Fred Olen Ray

TERRORE AD ALTA QUOTA, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 15 MARZO 2017: IL CAST - Terrore ad alta quota è il film in onda su Cielo oggi, mercoledì 15 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere azione e thriller dal titolo originale Collision Course, realizzata in America nel 2013 e non è stata distribuita ai botteghini ma direttamente proposta in televisione per la regia di Fred Olen Ray, che ha anche collaborato alla stesura del soggetto e della sceneggiatura assieme a Jason Bourque. Nel cast sono presenti David Chokachi, Tia Carrere, Meghan McLeod, Tim Abell, Janis Valdez e Dylan Vox. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TERRORE AD ALTA QUOTA, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 15 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film è incentrato intorno a Kate Parks (Tia Carrere) la quale dopo aver subito un profondo lutto e trauma a causa della morte di suo marito avvenuta in un incidente aereo, ha deciso di raccontare la sua storia in un libro. È trascorso quasi un anno da quando Kate è partita alla volta di un lungo tour che l’ha vista promuovere il suo libro in lungo e in largo per il Paese. Ora però Kate ha voglia di ritornare a casa sua, per riappropriarsi della quotidianità della sua vita, ma soprattutto tornare a riabbracciare la propria adorata figlia Samantha. Si trova a bordo di un aereo che finalmente la riporterà a casa ma durante questo lungo ed interminabile viaggio, accade quello che mai si sarebbe aspettata. All’improvviso l’aereo inizia ad avere dei problemi in quanto un’eruzione solare colpisce il velivolo. Kate è scioccata, tutte le sue più antiche paure e timori tornano a galla, sembra in qualche modo rivivere lo straziante racconto descritto nel suo libro in cui ha parlato appunto dell’incidente dell’aereo che ha causato la morte di suo marito. Si accorge che l’eruzione solare non solo ha ucciso il pilota e il copilota, ma ha mandato di fatto in tilt tutti gli strumenti elettronici di cui era dotato l’aereo. È il panico generale, molti passeggeri gridano temendo di non avere oramai più scampo, in realtà però Kate nonostante sia molto sopraffatta da quel momento cerca in tutti i modi di mantenere una certa lucidità per il bene suo e per il resto dei passeggeri. Così inizia a collaborare con l’assistente di volo, insieme provano a calmare per quanto è possibile le persone a bordo, poi cercano di comunicare con la torre di controllo. Kate forte del suo coraggio e della sua determinazione che da sempre ha caratterizzato la sua vita, ha tutte le intenzioni di non farsi sopraffare degli eventi, ma piuttosto trovare il modo per salvarsi soprattutto per poter riabbracciare sua figlia.

© Riproduzione Riservata.