Tommaso Zorzi è fidanzato/ Amore con Marco Ferrero, detto Iconize: arriva l'annuncio!

Tommaso Zorzi e Marco Ferrero detto Iconize stanno insieme, amore a gonfie vele: "Per ora niente convivenza!" - "È una storia nata da poco, ma per il momento siamo entusiasti" sono queste le parole con le quali Tommaso Zorzi, star del reality di Mtv "Riccanza, ha annunciato la sua storia d'amore con il noto art director Marco Ferrero. Zorzi, nel corso di un'intervista ad Eva3000 racconta di come si sono incontrati e poi innamorati: "Ci siamo conosciuti tre anni fa, poi ci siamo rivisti a Sanremo, quando sono andato come inviato per La vita in diretta. Eravamo entrambi alla stessa festa e da quella sera è nato tutto. Abbiamo annunciato di stare insieme tramite social, a San Valentino". E da allora l'amore continua e anche a gonfie vele: Marco Ferrero, più noto come Iconize, e Tommaso Zorzi sono felicissimi di condividere con tutti la notizia della loro relazione, anche se per ora è ancora preso per parlare di vivere insieme: Abbiamo raggiunto un equilibrio. Siamo entrambi molto impegnati sul lavoro e non dobbiamo sopportarci 24 ore al giorno. Il segreto è non stare troppo vicini. Facciamo le serate insieme, abbiamo un pubblico che ci segue e che ama la nostra storia", confessa ancora Zorzi nell'intervista ad Eva 3000, allontanando - almeno per il momento - la possibilità dell'inizio di una convivenza.

