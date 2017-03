UN PASSO DAL CIELO 4/ Replica e riassunto nona puntata 14 marzo 2017: video streaming su RaiPlay

UN PASSO DAL CIELO 4, RIASSUNTO NONA PUNTATA 14 MARZO 2017 - Ieri martedì 14 marzo è andata in onda una nuova puntata di Un passo dal cielo 4, la fiction di Rai Uno con protagonista Daniele Liotti, che ha sostituito, al meglio, l'ex attore principale della fortunata serie, Terence Hill. Gli ascolti per la fiction continuano ad essere ottimi, nonostante la partenza del carismatico attore. Scopriamo quello che è successo durante la serata di ieri a tutti i personaggi. Più pensi, più sbagli. È quanto succede ad Emma. Nonostante sia consapevole che intromettersi nel rapporto ritrovato tra Francesco e Livia sia sbagliato e controproducente per lei stessa, non riesce a farne a meno. Anche nel primo episodio di ieri, intitolato 'La scelta', Emma si è cacciata nei guai. Inevitabile l'arrivo in suo soccorso del tenebroso Francesco, che ancora una volta salva la ragazza da una situazione potenzialmente pericolosa. La relazione tra Francesco ed Emma si rinsalda maggiormente. Proseguono, intanto, le indagini sulla potente famiglia di Anna, che potrebbe essere coinvolta nell'ennesimo omicidio avvenuto a San Candido. La vittima, stavolta, è una giovane cameriera di casa Hofer. Eva e Cristina, nel frattempo, durante la manifestazione Korb Fest, hanno cercato in tutti i modi di attirare le attenzioni di Vincenzo. Al momento, però, l'uomo sembra ancora indeciso su chi scegliere tra le due. Nel secondo episodio, 'Ferita mortale', abbiamo visto il lento ma inesorabile avvicinamento di Emma al Maestro. L'obiettivo dell'etologa non è quello di far ingelosire Francesco quanto quello, sincero, di portare l'uomo sulla via giusta, senza giudicarlo, stabilendo con lui un contatto forte, per potergli essere d'insegnamento a seguito dei suoi tanti errori, di cui si macchiò in passato. Ciò fa perdere la testa, ulteriormente, a Francesco, che non sa darsi pace per la vicinanza stretta tra Emma ed il Maestro. Nel finale dell'episodio abbiamo infine visto il licenziamento, clamoroso, di Eva ai danni di Cristina per quanto riguarda la gestione del bed and breakfast.

Replica Un passo dal cielo 4, nona puntata 14 marzo 2017: come vederla in video streaming - È possibile vedere o rivedere la nona puntata di Un passo dal cielo 4 in video streaming sul web grazie al servizio offerto da RaiPlay

