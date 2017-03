UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni 15 marzo: Luca e Vittorio di nuovo allo scontro

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 15 MARZO: LUCA SPAVENTA VITTORIO? - Rai 3 trasmetterà questa sera una nuova puntata di Un posto al sole nella quale Luca e Vittorio si troveranno di nuovo faccia a faccia. Dopo che il poliziotto si è introdotto a casa Del Bue per minacciare l'unico testimone in grado di incastrarlo, Vittorio ha faticato a nascondere la sua preoccupazione, turbando sia il padre che Rossella e Patrizio. Le sue difficoltà e la sua preoccupazione saranno più che mai evidenti nel corso della partitella di calcetto organizzata tra poliziotti e vigili urbani: anche il figlio di Guido farà parte di questo gruppo e faticherà a nascondere la sua rabbia nei confronti dell'assassino di Antonio, spavaldo come non mai di fronte alle altre persone. I due rivali arriveranno allo scontro? La pubblicazione delle foto di Andrea si avvicinerà ma l'editore gli chiederà di associare un breve testo di presentazione ai suoi scatti. Consapevole del successo ottenuto dal suo romanzo, Pergolesi chiederà a Silvia di aiutarlo in questo progetto scrivendo da parte sua queste parole. La madre di Rossella sarà dunque costretta a confessare la verità sul ruolo di Michele? O sarà proprio lui a correre in suoi aiuto? Le anticipazioni ufficiali relative agli sviluppi del matrimonio di Marina e Roberto restano invece top secret: solo guardando le prossime puntate in programma, i telespettatori di Upas potranno scoprire qualche dettaglio in più su questa coppia!

