Una Vita / Anticipazioni puntata 16 marzo: Fabiana decide di rimanere! Ursula sarà contenta?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 16 MARZO: FABIANA NON PARTE PIU' - In quanti di voi avevano pensato che in effetti Fabiana sarebbe partita da Acacias 38 chiudendo definitivamente ogni rapporto con Cayetana? Anche i più pessimisti troveranno una risposta nella puntata di Una vita che andrà in onda domani pomeriggio su Canale 5: la domestica che fin dall'esordio della telenovela spagnola ha faticato a nascondere un affetto particolare per una delle proprietarie del palazzo deciderà di rinunciare ai suoi progetti. Non se ne andrà dal quartiere, continuando ad essere una presenza costante nella vita della figlia. Il confronto chiarificatore tra lei e la vedova di German, il cui nome originale sarà Anita, metterà la parola fine a tutti i dubbi e i sospetti: il passato di Cayetana sarà chiaro una volta per tutte, mentre Fabiana sarà felice di poter guardare con occhi sinceri la donna alla quale ha dato la vita. Sarà questo l'inizio di un bel rapporto tra madre e figlia? Quando si parla della dark lady tutto è possibile!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 16 MARZO: BUONE NOTIZIE PER JULIANA? - Continuano a giungere informazioni positive per quanto riguarda la puntata di Una vita di domani pomeriggio, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 13:40. Oltre a quello che sembrerà essere il lieto fine per Ramon e Trini, e al ricongiungimento tra Cayetana e Fabiana, assisteremo ad importanti novità nella vita di Juliana. Quest'ultima sa di essere gravemente malata e per questo, ormai diversi mesi or sono, aveva deciso di porre fine alla sua relazione con Leandro, destinato a soffrire per causa sua. Per verificare il proprio stato di salute, la madre di Victor deciderà di sottoporsi a nuove analisi: sarà lei stessa ad informare Teresa che a breve effettuerà dei raggi X per capire l'evoluzione del coagulo presente nel cervello. In passato Juliana aveva creduto di essere prossima alla morte, e se ora tutto fosse cambiato? Avrà presto una nuova opportunità di essere felice?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 16 MARZO: CAYETANA E' ANITA - La puntata di Una vita di domani sarà particolarmente ricca di novità per quanto riguarda molti personaggi della telenovela spagnola. La principale delle notizie riguarderà Cayetana che parlerà con Fabiana del suo passato, che finalmente sarà chiaro nella sua mente. La dark lady, che solo qualche giorno prima aveva rifiutato la donna che l'ha messa al mondo, si riconcilierà con lei accettandola nella sua vita. La domestica deciderà quindi di non partire, a differenza di quanto programmato in un primo momento, per restare vicino alla sua 'bambina'. In questo discorso chiarificatore, madre e figlia ricorderanno i dettagli di quel terribile incendio che aveva devastato l'abitazione dei Sotelo Ruz e della decisione della domestica di scambiare la figlia con la vera Cayetana. Solo in questo modo avrebbe potuto darle un futuro migliore. Sarà in questa circostanza che la vedova di German conoscerà anche il suo vero nome: prima dello scambio si chiamava Anita! Ma allora che fine ha fatto la vera Sotelo Ruz?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 16 MARZO: MARIA LUISA APPROVA LE NOZZE DEL PADRE - Buone nuove continueranno ad arrivare dalla famiglia Palacios domani a Una vita. Trini e Ramon hanno deciso di non aspettare oltre per ritrovare la loro felicità, convolando a giuste nozze il prima possibile. La notizia verrà riportata anche a Maria Luisa che, dopo essersi riconciliata con il padre e con la donna da lui amata, sarà molto felice di ascoltare tale importante decisione. Darà quindi la sua benedizione per tale matrimonio e per il ritorno di Trini nella sua casa, come richiesto qualche giorno fa dalla piccola di casa Palacios. In questo clima di grande felicità, Trini non potrà dimenticare la persona che l'ha sostenuta in questo difficile periodo dandole ospitalità nella sua casa e cercando di tirarla su di morale anche nei tempi più bui. Come sicuramente avrete capito, si tratterà di Celia alla quale Trini chiederà di farle da testimone. La signora Alvarez Hermoso sarà molto felice di accettare...

