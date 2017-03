UNA VITA/ Anticipazioni spagnole e italiane: Cayetana approfitterà dell'amore di Fabiana

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: FABIANA VITTIMA DELLA FIGLIA! - La puntata italiana di Una vita che andrà in onda oggi sancirà la consapevolezza di Cayetana di essere figlia di Fabiana, una umile cameriera che l'ha abbandonata per permetterle un futuro migliore. Ma quali saranno gli sviluppi di questa rivelazione? Cosa accadrà in futuro tra madre e figlia? Possiamo fin da subito segnalarvi che Fabiana non partirà più da Acacias 38, diventando una presenza costante nella vita della figlia. Anche se nessuno sarà a conoscenza del loro legame, la domestica veglierà su Cayetana, finendo per assecondarla in ogni suo capriccio. Neppure di fronte all'evidenza di un essere tanto crudele, Fabiana riuscirà a guardare in faccia alla realtà, diventando una vera vittima tra le grinfie della figlia. Per lei arriverà persino a gettare Ursula giù da un ponte e a farsi arrestare, evitando che Cayetana venisse punita al suo posto. Ma quando finalmente aprirà gli occhi, potrebbe essere troppo tardi. L'ira della bambina alla quale ha dato la vita si abbatterà contro di lei...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 15 MARZO: CAYETANA RICORDA IL SUO PASSATO - Canale 5 trasmetterà domani un'imperdibile puntata di Una vita nella quale il passato di Cayetana si farà improvvisamente chiaro. La dark lady rivivrà il terribile incendio che ha devastato la casa dei Sotelo Ruz e ripenserà al momento in cui la madre l'ha abbandonata per fare in modo che venisse scambiata per l'erede di una famiglia tanto ricca e potente. Queste immagini, più che mai nitide nella sua mente, la spingeranno a recarsi immediatamente in soffitta per rivelare a Fabiana di non avere più dubbi sulla sua confessione. La domestica, infatti, sarà pronta a partire da Acacias 38 per non creare ulteriori sofferenze alla figlia che non ha accettato il loro legame, rifiutandola sia come madre che come donna. Ma quando i ricordi saranno chiari nella sua mente, la vedova di German si presenterà al cospetto della madre, con un'espressione truce e minacciosa. Quali saranno le sue vere intenzioni?

