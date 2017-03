UOMINI E DONNE / Aldo Palmeri e Alessia Cammarota: spunta una lettera misteriosa (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: ALDO PALMERI E ALESSIA CAMMAROTA, SPUNTA UNA LETTERA MISTERIOSA – Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, dopo un periodo difficile, sono tornati insieme. Dopo il tradimento dell’ex tronista, Alessia Cammarota è riuscita a superare il momento difficile e a riprendere il marito con cui, oggi, il rapporto procede a gonfie vele. Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, dopo essersi lasciati, sono tornati a Uomini e Donne annunciando il ritorno di fiamma. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, così, hanno accettato l’invito della redazione per partecipare alla puntata speciale del programma di Maria De Filippi che andrà in onda sabato 18 marzo, in prima serata su canale 5. Secondo le prime indiscrezioni, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota saranno i protagonisti di una puntata speciale di C’è posta per te. Ad inviare la posta dovrebbe essere Aldo ma al momento non si conosce ancora il contenuto della missiva. I fans, però, sono sicuri che Aldo chiederà ancora una volta scusa ad Alessia per averla fatta soffrire. Sarà un momento emozionante per chi ha seguito la storia d’amore di Aldo e Alessia sin dal primo giorno. Felici e innamorati, Aldo e Alessia sono pronti a scatenare nuovamente l’entusiasmo dei fans che hanno fatto dei due una delle coppie più amate della storia di Uomini e Donne. Oltre ad Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, anche Giorgio e Gemma saranno i protagonisti di una puntata speciale di Uomini e Donne. I due ex gabbiani seguiranno l’esempio di Aldo e Alessia?

