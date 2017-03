UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani sono in crisi? La verità (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: E’ CRISI TRA CLAUDIO D’ANGELO E GINEVRA PISANI? – Claudio d’Angelo e Ginevra Pisani sono in crisi? Il gossip è esploso dopo la registrazione della puntata speciale di Uomini e Donne a cui l’ex corteggiatrice non ha partecipato. L’assenza di Ginevra non è passata inosservata agli occhi attenti dei fans che hanno subito inondato di domande sia Claudio che Ginevra chiedendo i motivi dell’assenza della Pisani. Sui social si è così diffusa la notizia di una crisi tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, tuttavia, è già stata smentita da Claudio. Mentre era in treno con Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, Claudio D’Angelo ha spiegato le cause per le quali Ginevra non ha partecipato alla puntata speciale di Uomini e Donne. “Allora ragazzi in maniera ufficiale adesso stiamo qui a dire, con tanto di testimoni, ecco Ginevra oggi non era alla registrazione perché non poteva esserci, ma stiamo assieme e la vedrete tra una settimana. Ma la prossima settimana rimanete sintonizzati perché ce ne saranno altre di cose da vedere e vedrete anche lei”, ha spiegato l’ex tronista. Anche Ginevra Pisani ha voluto fare chiarezza sulla notizia spiegando di essere ancora felicemente fidanzata con Claudio e respingendo i possibili attacchi delle pretendenti di Claudio. “State tranquilli, che io e Claudio stiamo insieme quindi è ancora mio, per il momento”, spiega Ginevra. Tuttavia, quel “per il momento” scritto dalla Pisani ha contribuito a scatenare ulteriori rumors. I due, dunque, stanno ancora insieme ma stanno attraversando un momento difficile?

