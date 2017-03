UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Desireè Popper e Rosa Perrotta al passo d’addio? Ai fans non piacciono

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: I FANS CONTRO DESIREE’ POPPER E ROSA PERROTTA – Il percorso di Desireè Popper e Rosa Perrotta sul trono di Uomini e Donne potrebbe essere più difficile del previsto. Il pubblico, infatti, non riesce ad accettare la loro presenza in trasmissione non credendo assolutamente che il loro unico scopo sia quello di trovare l’amore. Dopo aver espresso alcune perplessità dopo il video di presentazione, i fans di Uomini e Donne che, inizialmente si erano ricreduti su Desireè Popper per il look acqua e sapone con cui si era presentata la prima puntata, sono sicuri che le due troniste stiano prendendo tutti in giro. I telespettatori, da una parte punta il dito contro Desireè, rea di avere alle spalle diverse esperienza televisive, il Grande Fratello in primis e per voler mostrare a tutti i costi una semplicità che forse non ha. Rosa, invece, è finita nel mirino dei fans per l’atteggiamento da prima donna con cui si è presentata e, soprattutto, per lo scambio di messaggi con un corteggiatore quando entrambi erano fidanzati. Senza dimenticare che i rumors che vorrebbero la Perrotta fidanzata con il figlio di una ricca famiglia italiana e la Popper sposata ad un facoltoso imprenditore non si placano. Il silenzio della redazione intorno alle segnalazioni non fa che aumentare il malcontento del pubblico che, stavolta, avrebbe voluto vedere sul trono ragazze semplici e della porta accanto, senza nessuna esperienza nel mondo dello spettacolo o della moda. Desireè e Rosa, dunque, sono chiamate a compiere la grande impresa. Riusciranno a conquistare il pubblico come ha fatto prima di loro l’ex Miss Italia, Clarissa Marchese?

