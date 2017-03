UOMINI E DONNE/ Anticipazioni Desireè Popper trema: l’ex gieffino Manfredi la mette nei guai? (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: DOMENICA MANFREDI METTE NEI GUAI DESIRE’ POPPER – Desireè Popper continua a far discutere il pubblico di Uomini e Donne. La 28enne brasiliana è salita sul trono del programma di Maria De Filippi dopo una breve esperienza nella casa del Grande Fratello e aver tentato di partecipare all’Isola dei Famosi 2017. Al televoto, però, ha perso la sfida con l’ex velina Giulia Calcaterra ripiegando così sul trono di Uomini e Donne per trovare l’amore. Desireè si è presentata al pubblico di canale 5 con un meraviglioso sorriso e un look acqua e sapone che ha conquistato i corteggiatori che l’hanno preferita all’altra tronista, Rosa Perrotta. Tuttavia, dopo l’ultima puntata durante la quale Desireè ha attaccato un corteggiatore per il look, le polemiche non si placano e sono tanti i fans di Uomini e Donne che puntano il dito contro la brasiliana accusandola di essere una finta semplice e di avere un unico obiettivo ovvero il successo. Ad affondare il colpo, poi, è stato l’ex gieffino Domenico Manfredi che, qualche mese fa è stato beccato in atteggiamenti intimi con la Popper. Ai microfoni de Il Vicolo delle news, Manfredi ha attaccato la nuova tronista di Uomini e Donne: “Sono stato avviastato in un atteggiamento un po’ affettuoso nei suoi confronti, è tutto vero, quando era stato indetto il televoto all’Isola dei Famosi ci siamo visti negli studi televisivi di Mediaset […]. Io inizialmente non sapevo nulla del televoto e che doveva andare all’Isola. […] Dopo aver superato la prima votazione dell’Isola soprattutto grazie ai mie fan […] è diventata più fredda, per poi sparire totalmente. Le ho inviato un messaggio chiedendole di parlare e di chiarire, ma lei non mi ha risposto, poi l’ho vista sul trono di Uomini e Donne. […] A questo punto credo che le ha fatto comodo farsi vedere con me in quanto le servivano i voti”. Desireè replicherà alle accuse di Manfredi o andrà avanti per la propria strada?

