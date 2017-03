UOMINI E DONNE / Claudio Sona e Mario Serpa, è tornato l’amore? (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: CLAUDIO SONA E MARIO SERPA, E’ ANCORA AMORE? – Claudio Sona e Mario Serpa continuano ad essere i protagonisti del gossip. La prima coppia del trono gay di Uomini e Donne si è lasciata dopo pochi mesi ma tutto fa pensare che tra i due ci sia ancora un forte sentimento. I motivi che hanno spinto l’ex tronista e l’ex corteggiatore a separarsi sono ancora oscuri ma tra i due non c’è mai stata una parola fuori posto o una dichiarazione al veleno. I due si sono lasciati rispettando il sentimento che li ha uniti e che, forse, li unisce ancora. Come si legge sul portale Anticipazioni.tv, Claudio e Mario, insieme ad altri protagonisti del programma di Maria De Filippi, hanno partecipato alla puntata speciale di Uomini e Donne che andrà in onda sabato 18 marzo, in prima serata su canale 5. Durante la registrazione, Mario sarebbe apparso con un’aria triste e cupa. Contrariamente a Claudio, infatti, che dopo la registrazione è rimasto a ridere e scherzare con i colleghi, Mario ha preferito lasciare lo studio, segno evidente del suo malessere. Il Serpa, dunque, nonostante stia cercando di andare avanti, sta ancora soffrendo per Claudio? Dai rumors che si leggono sui social sembrerebbe proprio di sì. Tra i due, del resto, sin dal primo incontro, il feeling è stato immediato e quell’attrazione iniziale si è lentamente trasformata in un sentimento vero che ha conquistato il cuore degli italiani. Nonostante la rottura, dunque, Claudio e Mario potrebbero tornare insieme?

