UOMINI E DONNE / Giorgio Manetti e Gemma Galgani: nuovo colpo di scena in arrivo? (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: COLPO DI SCENA IN ARRIVO PER GEMMA GALGANI E GIORGIO MANETTI? – Gemma Galgani e Giorgio Manetti saranno due dei protagonisti dello speciale di Uomini e Donne che andrà in onda sabato 18 marzo, in prima serata su canale 5 e durante il quale i protagonisti più amati della trasmissione di Maria De Filippi si contenderanno il medagliere delle Olimpiadi della Tv, Striscia la Notizia, Amici, Avanti un altro, C’è posta per te, Uomini e Donne, Tu sì Que Vales. Tra i protagonisti più attesi ci sono proprio il cavaliere e la dama del trono over che, dopo essere stati i protagonisti di uno speciale in prima serata nella scorsa stagione televisiva, tornano in prima serata per regalare un nuovo colpo di scena al pubblico. Se lo scorso anno fu Gemma ad aprire il suo cuore scrivendo una lettera con cui chiedeva scusa a Giorgio sperando in una nuova possibilità, secondo quanto racconta il Vicolo delle news, nell’appuntamento speciale di Uomini e Donne di sabato 18 marzo, sarà Giorgio a mandare una missiva a Gemma che, recentemente, ai microfoni di Verissimo, non ha nascosto di provare ancora dei sentimenti nei suoi confronti. Cosa succederà, dunque, tra la dama e il cavaliere? I due torneranno insieme per la gioia dei fans più romantici o Giorgio chiederà a Gemma di dimenticarlo definitivamente? Lo scopriremo solo sabato.

