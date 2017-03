UOMINI E DONNE / Gossip: Lidia Vella parla di Desirèe Popper “Mi ha fatto una buona impressione!”

UOMINI E DONNE, GOSSIP: LIDIA VELLA, LE DICHIARAZIONI SU DESIRÈE POPPER - Le ultime notizie di gossip attorno alle dinamiche del trono classico di Uomini e Donne, riguardano le due nuove troniste: Desirèe Popper e Rosa Perrotta. Le due ragazze rappresentano due tipi di bellezze fortemente differenti e, se da un lato Desirèe vuole mettere in evidenza la sua semplicità, da un altro Rosa cerca di concentrarsi sulla sua femminilità. Una acqua e sapone l'altra fortemente sofisticata e, tra le varie novità, proprio durante il corso della nuova puntata andata in onda ieri, si è avuto modo di assistere al primo catfight di una lunga serie. Desirèe a differenza della rivale, ha conquistato massicciamente il pubblico da casa che la ricorda anche per la sua partecipazione all'ultima edizione del Grande Fratello. Durante quella occasione infatti, la Popper era stata chiamata per far capitolare Livio Parisi ma, senza volete, l'interesse della modella brasiliana si era invece spostato su Alessandro Calabrese che aspettava di uscire fuori per viversi la sua relazione d'amore con Lidia Vella. Proprio la Vella, non si è lasciata scappare l'opportunità di dire la sua e così, intervistata ai microfoni di Radio Free Station, ha dichiarato: “L’idea che mi sono fatta al Grande Fratello non è stata positiva. Una persona fidanzata, perché io so che all’epoca era fidanzata, non si bacia con due uomini. Non mette il bastone in una storia importante com’era quella tra me e Alessandro”. Lidia ha poi aggiunto: “Anche se c’è da dire che lei è entrata nella Casa con questo ruolo. Però una cosa è fare l’attrice, un’altra è dire ad Alessandro che a Lidia non gli frega niente di te”. Di seguito però, l'ex di Calabrese pare essersi ricreduta, tanto da concludere: “Non posso negare che a Uomini e Donne mi ha fatto una buona impressione”. In molti hanno chiesto online ad Alessandro se avesse intenzione di tornare a Uomini e Donne per corteggiare Desirèe ma l’ex pugile ha dichiarato che non succederà mai: sarà coerente oppure ci ripenserà?

