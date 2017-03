UOMINI E DONNE SPECIALE / Olimpiadi della TV: ecco chi ci sarà, giovani VS senior e programmi coinvolti

UOMINI E DONNE SPECIALE OLIMPIADI DELLA TV: DA AVANTI UN ALTRO A STRISCIA, TUTTI I PROTAGONISTI ED I PROGRAMMI COINVOLTI - Cosa succederà questo sabato sera? I fan di Uomini e Donne non vedono l'ora di potere assistere alle Olimpiadi della TV, in onda su Canale 5 a partire dalle 21.10 circa al posto del "Meglio di... C'è posta per te" che invece verrà trasmesso domenica 19 marzo. Cosa vedremo in onda? Eccovi di seguito tutte le anticipazioni utili e le informazioni del meccanismo di "gioco". I protagonisti più amati del trono classico ed over, si contenderanno il medagliere delle Olimpiadi Televisive suddivisi in due squadre: Senior VS Giovani. I due team in gara saranno coinvolti in più discipline con un circuito formato da differenti prove televisive molto coinvolgenti. Da Avanti un altro a Striscia la Notizia, Tu si que vales, Amici, C'è posta per te e Uomini e Donne. Ogni programma coinvolto vedrà confrontarsi anche una giuria d'eccezione così come dei conduttori ad hoc. Il gioco finale del game show di Avanti un altro per esempio, non sarà condotto da Paolo Bonolis bensì da Rudy Zerbi. Stefano De Martino invece, gestirà le prove di ballo di Amici e, a giudicare le esibizioni dei protagonisti di Uomini e Donne troveremo Marcello Sacchetta, Francesca Tocca e Giuseppe Giofrè. Alfonso Signorini sarà alle prese con la lettura di alcune lettere durante la parentesi legata a "C'è posta per te". Spazio anche per Striscia la Notizia con Tina e Gemma e Tu si que vales con una divertente giuria composta da Iva Zanicchi, Garrison Rochelle e Davide Mengacci che monitorerà le esibizioni in gara. Per quanto riguarda lo spazio dedicato a Uomini e Donne, spazio alle sfilate con la supervisione di Valeria Marini, Anahi Ricca e Platinette. Ma chi saranno le due squadra in gara? Per i senior troveremo: Anna Maria Pavia, Francesco Turco, Antonia Biundo, Sossio Aruta, Valentina Autiero, Anna Tedesco, Gabria Gagliardi, Gemma Galgani, Giorgio Manetti, Marco Faettini, Emy Venturini, Ernesto Russo, Marco Firpo, Lisa Leporati, Fabio Donato. I giovani invece saranno capitanati da: Mario Serpa, Claudio Sona, Andrea Damante, Giulia De Lellis, Francesca Del Taglia, Eugenio Colombo, Nicole Mazzocato, Fabio Colloricchio, Desirèe Popper, Aldo Palmieri, Alessia Cammarota, Federico Gregucci, Clarissa Marchese, Emanuele Mauti, Sonia Lorenzini e Claudio D’Angelo.

