UOMINI E DONNE / Trono Classico News: Desirèe Popper e Rosa Perrotta, il primo catfight di una lunga serie

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO NEWS: ROSA E DESIRÈE, SI APRONO LE PORTE DEL PRIMO CATFIGHT - Desirèe Popper e Rosa Perrotta sono le due nuove antagoniste del trono classico di Uomini e Donne. Ad aprire i battenti dei battibecchi televisivi ci avevano pensato Marco Cartasegna e Luca Onestini ma, ben presto i due ragazzi non solo hanno fatto la pace ma si sono anche coalizzati "contro" Soleil prendendola in giro durante il corso delle ultime puntate per essere uscita con entrambi. Desirèe e Rosa invece, fin da subito sono apparse molto diverse l'una dall'altra e, queste divergenze caratteriali sono state messe in evidenza anche durante il corso del nuovo appuntamento andato in onda ieri pomeriggio a partire dalle 14.45 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Desirèe e Rosa hanno iniziato il loro percorso da pochissimo tempo ma sembrano già ai ferri corti in quanto, tra le altre cose, la Popper ha accusato la "collega" di ostentare i suoi titoli di studio: "Anche io sono laureata, ma non vado in giro con la maglietta 'sono laureata'”. Prontissima la replica di Rosa: "Non lo sbandiero in giro, non ne ho proprio bisogno". Di seguito le nuove troniste si sono anche confrontate sulla femminilità ed il modo di accentuarla o meno: "a me serve il tacco per far vedere che sono una donna", ha dichiarato la Perrotta mentre la Popper non la pensava nella stessa maniera. Di seguito, Rosa ha specificato cosa l'ha spinta a volere evidenziare le diversità tra le due anche durante l'intervista di WittyTv: "nell'intervista ho voluto rimarcare le differenze tra me e lei per vedere la sua reazione. Voglio far emergere le diverse sfumature anche per aiutare i corteggiatori a conoscerci". Le diversità tra le due troniste sono talmente evidenti da avere creato in studio le prime dinamiche utili e, in attesa di fare emergere la loro rivalità anche nei confronti dei corteggiatori, vi rimandiamo a cliccare qui per vedere il primo catfight tra le due: sarà l’inizio di una lunga serie?

