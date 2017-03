Un passo dal cielo 4 / Ultima puntata: Eva lascerà Vincenzo a Cristina? (Anticipazioni 21 marzo 2017)

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 21 MARZO 2017 Siamo arrivati all’ultima puntata di Un passo dal cielo 4. Tommaso si trova nei guai, ma è difficile pensare che sia stato davvero lui a uccidere Stephen, anche perché avrebbe avuto tutto l’interesse a farlo catturare così da potersi riguadagnare il posto nella Forestale. Le anticipazioni dicono quindi che i suoi amici faranno di tutto per dimostrare che non è lui il colpevole. Francesco, in particolare, sospetterà ancora una volta del maestro e questo lo porterà a scontarsi con Emma, che invece sembra pronto a difendere l’uomo che comincerà a farle delle avances più dirette. Inoltre, Neri vedrà la moglie ancora vicino al maestro e questo lo porterà a dubitare della sua sincerità. Al di là di questo filone, i fan della fiction di Lux Vide sono interessati a sapere cosa accadrà a Vincenzo ed Eva. La bella spagnola sembra aver infatti deciso di alzare bandiera bianca e Cristina si farà coraggio per dichiararsi apertamente a Nappi. C’è da chiedersi se davvero Eva lascerà ancora una volta San Candido. Le anticipazioni in proposito non dicono molto, solamente che un momento cruciale potrebbe essere rappresentato dal compleanno del commissario. Huber e sua sorella vogliono infatti organizzare una festa a sorpresa. E Cristina intende naturalmente fare in modo che non ci sia Eva. L’ultimo appuntamento di Un passo dal cielo 4 sembra quindi poter riservare delle grandi emozioni: l’appuntamento è da non perdere.

