Una vita/ Video replica del 14 marzo: galeotta la borsetta, Mauro corre in soccorso di Teresa

Una vita, video replica del 14 marzo: Nel corso delle puntate andate in onda negli ultimi giorni di Una vita, abbiamo visto Maria Luisa prendere una saggia decisione. La Palacios, dopo aver chiesto perdono a Victor, ha scelto di parlare con Trini. La giovane Palacios chiede alla donna di tornare a vivere a casa sua, in quanto sa che tra lei e suo padre c'è un grande amore. Nel frattempo, Cayetana continua a chiudersi in se stessa e a soffrire. Ursula, intanto, ha chiamato la polizia per scoprire chi si è introdotto in casa della sua padrona. La governante ha trovato una borsetta, che è appunto di Teresa. Quest'ultima ha confessato a Felipe di essersi intrufolata in casa di Cayetana e di aver dimenticato la sua borsetta. Grazie alla lettera scritta da Maximiliano, viene arrestato il dottore che aveva imbrogliato Rosina. Nel corso della puntata del 14 marzo, Maria Luisa arriva a casa da Ramon insieme a Trini. Quest'ultima è felice di tornare nella famiglia Palacios e Maria Luisa confessa di essere contenta di vederli insieme, in quanto sa che si amano profondamente. Peirò confessa a Mauro di essere sicuro che colui che si è introdotto in casa di Cayetana non sia un ladro, ma qualcuno che cercava qualcosa in particolare. L'uomo consegna poi all'ispettore la borsetta di Teresa. Mauro la apre e vede scritto il nome della maestra. Intanto, Cayetana sogna dei momenti che riguardano la sua infanzia. La donna, in particolare, sente nella sua mente la voce di Fabiana che canta. Ursula sente Cayetana piangere e gridare e si avvicina alla sua porta, ma decide di non entrare. Trini decide di parlare con Maria Luisa, che è sempre in lacrime. La giovane inventa delle scuse, ma poi confessa di provare dolore per Lourdes. Maria Luisa confida a Trini di sapere tutta la verità e piange. Trini cerca di rassicurarla e le promette che potrà sempre contare su di lei, dichiarandole che per lei è come una figlia. Maria Luisa continua a piangere e chiede che cos'ha di sbagliato. Trini le sta accanto e la consola, mentre Ramon osserva la scena, contento di vedere le due unite. Quando Teresa torna in convento trova la borsetta, che aveva dimenticato a casa di Cayetana. Nella stanza entra Mauro e le confessa di essere stato lui a riuscire ad avere la borsetta. L'ispettore mette di nuovo in guardia Teresa, in quanto Cayetana è molto pericolosa. Fabiana raccoglie le sue cose per lasciare Acacias, ma Casilda in lacrime cerca di convincerla a restare. CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DEL 14 MARZO DI UNA VITA.

