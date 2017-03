RAZ DEGAN E PAOLA BARALE/ Notte insieme all'Isola dei Famosi, ma una scelta non convince

Raz Degan e Paola Barale, notte insieme all'Isola dei Famosi: la scelta della Bionda fa insospettire - Come avranno trascorso Raz Degan e Paola Barale questa notte insieme? Ieri, all'Isola dei Famosi, il loro incontro ha monopolizzato la puntata: il pubblico, in grande attesa, ha fortemente apprezzato il loro lungo abbraccio, alla quale è però seguito più di un bacio rubato da parte del regista israeliano. Emozione e senza ombra di dubbio amore quello negli occhi di entrambi, che ha confermato al pubblico a casa che quella scintilla, durata per circa 14 anni, non si è ancora spenta. Qualcosa però ha incuriosito il pubblico a casa: Paola Barale si è infatti mostrata restia di fronte alla richiesta di Alessia Marcuzzi di rimanere ancora sull'Isola. Solo dopo un pò di insistenza della conduttrice, la Barale ha accettato ma per solo una notte. Che quella di Paola sia stata paura di riaccendere in tutto e per tutto qualcosa che credeva ormai spento o allontanato dal suo cuore e, magari, di andare incontro ad un'altra delusione?

Raz Degan e Paola Barale, video del bacio: cosa è successo nella loro notte insieme all'Isola dei Famosi? - Pippo Baudo e i suoi baci o quello di Robbie Williams a Maria De Filippi sono passati in secondo piano quando Paola Barale e Raz Degan si sono dati il loro ieri sera. L'Isola dei Famosi ha mostrato un Raz inedito e tutti ormai shippano la coppia che da anni forma con la Barale. E' stato uno shock scoprire che si erano lasciati ma lo è stato altrettanto scoprire che lui la adora e la ama come non mai e la dimostrazione è arrivata ieri sera. Paola Barale tra le braccia del suo Raz pronta a difenderla e tenerla al sicuro dai mosquitos nella notte che la conduttrice ha deciso di passare sull'isola su richiesta di Alessia Marcuzzi. A quanto pare, la bionda alla fine ha ceduto e ieri sera ha potuto riabbracciare il suo amato comunicandogli che avrebbe passato con lui la notte. Adesso gli occhi dei telespettatori sono puntati sui daytime che andranno in onda tra oggi e domani. Tutti vogliono sapere cosa è successo nella notte tra i due e se le telecamere sono riuscite ad entrare nella fortezza che Raz avrà costruito per la sua amata bionda. In attesa di saperne di più, ecco qui il bacio andato in onda ieri.

Raz Degan, scontro di fuoco con Nancy Coppola: la Marcuzzi ammonisce i naufraghi "Esponetevi!" (isola dei famosi 14 marzo 2017) - Anche questa è stata una puntata davvero infuocata per Raz Degan. Le polemiche dei naufraghi in Palapa sono ancora una volta tutte per lui ma il noto regista israeliano non le manda a dire e, anzi, ne ha una per tutti. In primis per Samantha De Grenet, ma anche per Nancy Coppola con la quale, in un fuori onda, c'è stato un duro scontro. La cantante ha infatti avuto un durissimo sfogo che ha portato Alessia Marcuzzi ad intervenire: "Ma fate come vi sentite, vi da fastidio fare delle cose anche per Raz? Non fatele e fatevi la vostra isola!" ha infatti dichiarato dallo studio la conduttrice, ma in Palapa lo scontro si è infiammato e ha coinvolto anche Eva Grimaldi e ancora Samantha De Grenet. La Marcuzzi ha però lasciato sfumare tutto, dedicandosi alla nomination di Raz che è andata al "Marchese Galileo Galilei" ovvero Giulio Base. Il pubblico divertito ha approvato la nomination del noto registra che ha anche ringraziato la produzione per aver visto la sua bionda, Paola Barale.

Raz Degan non fa l'amore da quando aveva 30 anni: la rivelazione di Rocco Siffredi all'Isola dei Famosi - Raz Degan non farebbe l'amore da quando aveva 30 anni: è questa l'inaspettata rivelazione fatta da Rocco Siffredi prima di andare via dall'Isola dei Famosi. Nel corso di una conversazione con Malena, l'attore hard che è stato ospite dei naufraghi per una settimana ha rivelato i dettagli di una chiacchierata intima fatta in riva al mare: "Lui è spirituale, me l'ha detto. Mi ha detto che da quando ha 30 anni è solo spirituale. Oggi me l'ha detto. - confessa Rocco Siffredi, che si addentra anche nei dettagli della relazione di Raz con Paola Barale - Mi ha detto: "Così come tu vuoi far sesso con tante donne, film, e così via, io ho tutto attraverso lo spirito. In un certo senso mi ha detto che, sì, ha avuto la sua storia con Paola Barale, una storia bellissima. Lei è e sarà per sempre l'amore della sua vita, però lui adesso è spirituale". Non ci sono conferme, ovviamente, su questa confessione, ma l'attore non avrebbe avuto motivo di raccontare qualcosa di non vero.

Raz Degan non fa l'amore da quando aveva 30 anni: questa sera l'incontro con Paola Barale - Raz Degan, che oggi ha 48 anni, non farebbe l'amore da circa 18 anni: è questa la rivelazione fatta da Rocco Siffredi che lascia Malena sorpresa. “Ha raggiunto proprio un’altra dimensione!” sono infatti le parole dell'attrice a luci rosse alla confessione di Siffredi, in partenza per l'Italia. Raz vivrebbe infatti in una dimensione totalmente spirituale e lontana dai piaceri della carne. Un particolare del quale, probabilmente, si parlerà anche questa sera nel corso della nuova diretta dell'Isola dei Famosi, durante la quale arriverà una bellissima sorpresa per Raz: la sua ex Paola Barale. Dopo vari sospetti, la conduttrice ha infatti confermato di essere in Honduras con una serie di scatti e video che la vedono immersa nelle bellezze della natura del luogo. Una puntata sicuramente ricca di emozioni che ci riserverà quindi molte sorprese.

