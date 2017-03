Virginia Raffaele incinta?/ L'imitatrice stanca, senza trucco e dalle forme morbide: bebè in arrivo?

Virginia Raffaele, la nota imitatrice immortalata stanca, senza trucco e dalle forme morbide: bebè in arrivo? - Forme morbide, senza trucco e col viso segnato dalla stanchezza: è così che appare Virginia Raffaele negli scatti pubblicati da Diva e Donna. Il noto settimanale mostra infatti le foto della nota imitatrice che appare quasi irriconoscibile in una sua versione più casalinga, che la vede in tuta da ginnastica intenta a sbrigare alcune faccende. Sicuramente provata dai tanti impegni televisivi e non, il settimanale trova molto interessante anche una rotondità abbastanza sospetta. La Raffaele indossa una felpa verde che rende evidente un pancino che sembra contenere una dolce sorpresa anche se è innegabile che possa anche trattarsi di un semplice effetto dato dalla felpa stessa. Intanto nasce spontaneo chiedersi, nel caso di gravidanza confermata, chi possa essere il padre del bambino. Dal 2016 Virginia Raffaele è infatti tornata single dopo una lunga storia con Ubaldo Pantani, imitatore come lei. Oggi pare però che la nota imitatrice abbia ritrovato l'amore con un uomo la cui identità rimane ancora ignota. Quello che si sa è che il nuovo compagno non apparterrebbe al mondo dello spettacolo. Per ora rimane tutto avvolto nel mistero e solo le parole della Raffaele potranno confermare o smentire la presunta gravidanza.

© Riproduzione Riservata.