24: LEGACY / Anticipazioni puntata 16 marzo 2017: Eric liberato da Keith, crederà alla sua versione?

24: LEGACY, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 16 marzo 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di 24: Legacy, in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, dal titolo "2:00 p.m. - 3:00 p.m.". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti: dopo aver scoperto da Carter (Corey Hawkins) che cosa conteneva la cassaforte, Rebecca cerca di convincere Keith (Teddy Sears) a darle la sua chiave generale, in modo da risalire alla talpa interna. Poco dopo, Ben (Charlie Hofheimer) richiede all'ex compagno di consegnargli 2 milioni di dollari nel giro di un'unica ora, altrimenti venderà la lista con i nomi delle cellule dormienti ai miliziani di Bin Khalid. Isaac (Ashley Thomas) rivela invece ad Aisha (Tiffany Hines) di voler fare l'ultima operazione, prima di ricevere la richiesta d'aiuto del fratello, che comunque non può soddisfare. Gli rivela però che la Polizia ha sequestrato di recente 4 milioni di dollari ad un cartello e che si trovano in un magazzino delle prove. Intanto, Jade (Raphael Acloque) porta avanti il suo piano di vendetta e risvegliare le cellule dormienti, anche se il suo braccio destro non crede che sia in grado di prenderne il posto. Amira (Kathryn Prescott) convince invece Drew (Zayne Emory) che si sta sbagliando sul suo conto e di aver scritto determinate cose ad un amico in un momento di difficoltà. Afferma anche di aver parlato con Harris (Kevin Christy), che informerà il Preside. Per poter entrare nel magazzino, Eric fa in modo di farsi arrestare da due agenti, per poi prelevare una delle due pistole ed obbligarli ad accompagnarlo all'interno. Più tardi, Donovan (Jimmy Smits) si presenta ad un evento pubblico per la campagna, organizzato dal padre Henry (Gerald McRaney), che mostra un atteggiamento strano. Nicole (Anna Diop) cerca invece di convincere Isaac a fermare Eric prima che sia troppo tardi, ma il cognato è intenzionato ad andare avanti ed incontrare i dominicani. Aisha, di nascosto, sente dire al suo uomo che vuole lasciarla una volta effettuato lo scambio con Ben. Decide quindi di sedurre il braccio destro di Isaac perché lo uccida, con la scusa di lasciargli il controllo del cartello. Intanto, Donovan scopre dal padre che entro pochi giorni verrà diffuso un video pagato dal suo avversario politico in cui si accusa la sua prima assistente di essere un'ex affiliata jihadista. Ore dopo, Drew sorprende Amira mentre bacia Harris e capisce tutto, ma il professore lo blocca e gli mette le mani al collo, per poi ucciderlo dandogli un violento colpo alla testa. Più tardi, Keith riesce a liberarsi dalla prigionia ed ordina che Rebecca e la sua squadra vengano arrestati, mentre la Polizia ferma Eric.

24: LEGACY, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 16 MARZO 2017, EPISODIO 3 "2:00 P.M. - 3:00 P.M." - Eric viene rilasciato dalla Polizia grazie all'intervento di Mullins, che rilascia anche Rebecca e Shalowitz, decidendo di supervisionare la missione. Eric procede verso la stazione ferroviaria, dove incontra Ben e Locke, che si rivela essere l'ex fidanzato di Shalowitz. Mentre Ben recupera la chiave USB, Jadalla e i suoi uomini tengono impegnati il CTU. Ben è costrettto a fuggire, ma viene colpito da un jihadista. Jadalla invece recupera la chiavetta e fugge, mentre Eric si trova alle sue calcagna, ma lo perde di vista. Intanto, Ben interroga Mizrani riguardo al giorno in cui la lista è diventata accessibile e si scopre che Henry è coinvolto. Dopo essere stato gravemente ferito, Phelps si risveglia e fugge, allarmando Dudaev e Harris. Cade in seguito privo di sensi in un campo da calcio e viene visto da alcuni studenti, che fanno intervenire l'ambulanza. Dudaev decide poi di ucciderlo prima che raggiunga la struttura. Sfruttando l'aiuto del CTU, Nicole ottiene la registrazione sul contatto fra Aisha e i Domenicani, ma la ragazza inizia a diventare sospettosa nei suoi confronti e le ruba il cellulare prima che possa chiamare Isaac.

