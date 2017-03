AEFFETTO DOMINO/ Da oggi al cinema il film diretto da Fabio Massa (16 marzo 2017)

AEFFETTO DOMINO, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (16 marzo 2017) - Il regista partenopeo Fabio Massa sarà nelle nostre sale da oggi, 16 marzo, con il film Aeffetto Domino. La seconda prova di questo giovane artista è realizzata tra Africa e Italia, e vede la partecipazione di lui stesso in prima persona, accompagnato da Salvatore Cantalupo, Mohamed Zouaoui (che interpreterà Marco), Cristina Donadio (nel ruolo di Roberta, nota per il suo ruolo di Scianel in Gomorra La serie), Pietro De Silva (attore molto noto soprattutto in tv, Capo dei Capi, Boris, Don Matteo), Ivan Bacchi e Martina Liberti.

AEFFETTO DOMINO, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (16 marzo 2017) - Il film è un percorso di formazione di un giovane trentenne impegnato nel sociale, il cui grande sogno è andare in Africa ad aiutare i bambini. Lorenzo (Fabio Massa) lavora in un'associazione che si occupa di bambini disagiati, appassionatosi al continente nero grazie all'umanità del piccolo Kalid, coglierà al volo l'occasione di partire quando gli si presenterà. Ma la vita avrà in serbo ben altro per lui. Lorenzo dovrà fare ritorno in Italia a causa di un melanoma ormai in fase avanzato. Questa malattia innescherà un effetto domino (da cui il titolo del film) su di lui e le persone vicine.

AEFFETTO DOMINO, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: L'AMORE E LA MALATTIA: I TEMI SENSIBILI (16 marzo 2017) - Il film girato tra la Campania e la Puglia e l'Egitto e il Senegal, è stato presentato al festival del Cinema Internazionale Capri-Hollywood, riscuotendo ottimi consensi. Il trentaduenne partenopeo protagonista costruisce la parabola della vita di un ragazzo di periferia, sognatore e impegnato, che vede la sua vita completamente distrutta dall'insorgere della malattia. Aeffetto Domino non è un film facile, è un dramma che tocca temi sensibili e di difficile elaborazione come la malattia, la multiculturalità, l'amore. Delicato e complesso allo stesso tempo, il film di Massa riesce ad affrontare tutto questo con uno sguardo lieve e intelligente. Questa parabola esistenziale di un trentenne fuori dal comune accomuna la vita di tutti quanti, riuscendo a far immedesimare lo spettatore in una storia di amore (nel senso più ampio del termine) che ricorda il senso della vita, senza falsi moralismi.

