ALESSIA MARCUZZI/ La conduttrice dell'Isola dei Famosi 2017 tra amore e lavoro (L'Intervista, 16 marzo)

ALESSIA MARCUZZI, LA CONDUTTRICE DELL'ISOLA DEI FAMOSI 2017 SI RACCONTA DA MAURIZIO COSTANZO (L'Intervista, oggi 16 marzo) - Torna una nuova puntata del programma Fascino L'intervista di Maurizio Costanzo dove personaggi dello showbiz e della politica si raccontano al giornalista e ospite del nuovo appuntamento è Alessia Marcuzzi, la conduttrice e attrice ora al timone della terza edizione Mediaset de L'Isola dei Famosi. A L'Intervista, Alessia Marcuzzi ha modo di parlare nuovamente della sua vita professionale e privata, dei suoi amori tormentati con Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti e del suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi. La Marcuzzi è uno dei volti di punta di Canale 5 da ormai dieci anni e ha presentato alcuni dei programmi più seguiti del palinsesto del Biscione. Quindi, nel programma di Costanzo di parlerà anche delle scelte professionali e della sua vita.

ALESSIA MARCUZZI, AL CENTRO DELLA BUFERA (L'Intervista, oggi 16 marzo) - Alessia Marcuzzi, nel corso delle ultime ore, è stata protagonista anche di varie polemiche portate avanti dagli internauti della rete che si sono scagliati contro la sua amicizia verso Samanta De Grenet. Infatti, gli utenti social hanno lamentato il fatto che la conduttrice sia troppo morbida nel giudicare l'ex showgirl a causa dell'amicizia che le legherebbe fuori dagli schermi televisivi. Ma, la Marcuzzi è stata criticata anche per una scelta insolita e cioè indossare durante la puntata scorsa il vestito usato nella festa di nozze con Paolo Calebresi. La Pinella è attivissima sui social e pubblica ogni giorno qualche foto sulla sua quotidianità.

ALESSIA MARCUZZI, TRA IL BOTULINO E CONFESSIONI PICCANTI (L'Intervista, oggi 16 marzo) - Il web non ha perdonato ad Alessia Marcuzzi nemmeno alcuni suoi ultimi scatti in cui la donna appare vestita con una tuta in calzamaglia in stile Flashdance e con un abito che richiama la primavera. Infatti, secondo molti la Marcuzzi potrebbe aver fatto ricorso al botulino, apparendo sempre giovane e col viso perfettamente liscio. Sarà veramente così? Nel frattempo, nei giorni scorsi la conduttrice ha rilasciato delle dichiarazioni piccanti e ha confessato di avere, come tutte le donne, un vero e proprio lato saffico e di provare attrazione verso il corpo femminile. Anche se, ammette, per ora è devota solo al suo uomo. Ama stupire, sorprendere e vivere in piena liberta, tanto da prendere e partire quando ne ha bisogno.

