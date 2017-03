ALEX BRITTI, DALLA MUSICA ALLA CUCINA: IL TRAGUARDO È ASSICURATO? (CELEBRITY MASTERCHEF, 16 MARZO 2017) - La chitarra non è l'unica passione di Alex Britti, che sarà fra i concorrenti di Celebrity MasterChef, lo spinoff del cook talent più apprezzato di Sky Uno. La prima puntata andrà in onda nella prima serata di oggi, giovedì 16 marzo 2017. Anche se non tutti ancora lo sanno, il cantautore italiano è un vero e proprio portento ai fornelli e dovrà dueallare a suon di primi, secondi, contorni e dessert con altri undici volti noti dello spettacolo. A giudicare Britti e i suoi compagni, al di là delle postazioni con fuochi a induzione e forni d'ultissima generazione, ci saranno tre dei quattro giudici dell'edizione classica del cooking show: Joe Bastianich, Antonino Cannavacciulo e Bruno Barbieri. Non ci sarà, invece, Carlo Cracco, che ha manifestato l'intenzione di tornare al suo lavoro in cucina e di abbandonare, almeno per un po', i riflettori e la televisione.

ALEX BRITTI, IL CANTAUTORE ROMANO CONQUISTA I GIUDICI CON UNA CARBONARA PERFETTA (CELEBRITY MASTERCHEF, 16 marzo 2017) - Alex Britti, così come le altre undici star che condivideranno con lui quest'entusiasmante avventura, ha dovuto affrontare dei provini piuttosto ostici, prima di conquistare il grembiule e di guadagnarsi un posto nella squadra di Celebrity MasterChef. A quanto pare, come avremo modo di vedere nella prima puntata dell'attesissimo show, l'interprete di hit come Oggi sono io, Solo una volta (o tutta la vita), 7000 caffè, Lo zingaro felice e Mi piaci, avrebbe conquistato la giuria presentando a Cannavacciulo, Barbieri e Bastianich una carbonara talmente buona da leccarsi i baffi. E c'è da crederci, visto e considerato che Alex Britti è un romano doc e che, in quanto tale, dovrebbe conoscere a menadito ogni singolo segreto di quello che è uno dei piatti più amati della tradizione culinaria della Capitale d'Italia. Vedremo, allora, se nella cucina di Celebrity MasterChef sarà in grado di cavarsela come sul palcoscenico e se sarà bravo a mettere da parte la sua chitarra per impugnare fruste, mestoli e coppapasta.

ALEX BRITTI, IL CANTAUTORE ITALIANO HA IN PUGNO LA VITTORIA? (CELEBRITY MASTERCHEF, 16 marzo 2017) - Dopo il debutto con un'ottima e sempre ben accetta carbonara, Alex Britti ha già ampiamente dimostrato ai tre giudici di essere un cuoco amatoriale vecchio stile. Sembra chiaro, infatti, che alla sperimentazione preferisca la tradizione, e che non sia interessato più di tanto a sfornare piatti innovativi a base di mix insoliti e voli pindarici. Ma il condizionale, dal momento che il cooking show non è ancora andato in onda, è d'obbligo. È assai probabile, infatti, che il cantante romano stupisca tutti dimostrando di cavarsela, sì, con i piatti del passato, ma anche di saper creare pietanze nuove e gustose come quelle che tanto piacciono ai giudici del format targato Sky. Alex Britti è un personaggio che piace. Divertente e autoironico, creativo e originale, ha tutte le carte in regola per mettersi in mostra nell'ambito della prima edizione di Celebrity MasterChef. Tutto dipende dalle sue doti culinarie, è chiaro, ma è altrettanto vero che nei cooking show anche la personalità è importante: inimicarsi i compagni di squadra non è mai una scelta saggia, men che meno in vista di prove in team o di invention test che diano la possibilità di fare lo sgambetto agli altri cuochi amatoriali. Meglio che si stampi il suo bel sorriso solare in faccia, allora, e che prosegua il suo percorso in tutta tranquillità senza curarsi troppo delle polemiche che, ne siamo certi, alimenteranno altri vip in gara.

