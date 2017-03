AMICI 16 / Ed. 2017, anticipazioni e news: Mike Bird, la strana omonimia online, ecco cosa è successo

AMICI 16, ED. 2017 ANTICIPAZIONI E NEWS: MIKE BIRD HA UN “GEMELLO” INGLESE, ECCO COSA È ACCADUTO IN RETE - E' tutto pronto per il debutto serale di Amici 16. Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi, andrà in onda in prime time a partire dal prossimo 25 marzo 2017 come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Tra i talentuosi cantanti passati alla fase più interessante del programma, emerge il nome di Mike Bird (all'anagrafe Michele Merlo), il giovane e talentuoso cantante da sempre antagonista di Riccardo Marcuzzo: cosa rivelano le ultimissime news? A quanto pare, il giovane si appresta non solo a conquistare il serale ma anche a diventare famoso oltreoceano: in che modo? Secondo ciò che si legge su melty.it, il cantante è stato notato da un giornalista inglese: i suoi inediti nella stessa lingua, avranno sicuramente fatto la loro parte? Non proprio… eccovi a seguire tutte le novità sullo strano accadimento. Proprio il giornalista infatti, si chiama nello stesso modo, Mike Bird. L'omonimia gli ha quindi permesso di fare la conoscenza del talentuoso cantante della sedicesima edizione di Amici. Successivamente, l'uomo che scrive per il Wall Street Journal, dapprima ha evidenziato che molti in rete lo scambiano per lui e, di seguito ha invitato il popolo di Twitter a seguire il profilo del cantante di Amici in quanto: "Diventerà preso una star - ha scritto postando il video di alcune esibizioni di Mike - Ha davvero talento ed è bravissimo. Seguitelo". A questo punto, possiamo dire che l'allievo di Amici di Maria, ha conquistato appieno il mercato della Gran Bretagna e, dopo la fine della sedicesima edizione, potrebbe anche puntare al successo oltre il nostro Belpaese. I tweet del famoso giornalista infatti, sono stati presi in considerazione da un ampio pubblico di persone che hanno seguito il profilo ufficiale di Mike Bird riempendolo di complimenti in lingua inglese. Cosa succederà durante il corso del serale? Mike riuscirà a battere il suo antagonista Riccardo Marcuzzo? Lo scopriremo a breve!

