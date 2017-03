ANTONIA / Loretta Goggi: affetta da demenza senile? (Sorelle, seconda puntata 16 marzo)

ANTONIA, IL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA LORETTA GOGGI: CHIEDE AIUTO ALLA FIGLIA CHIARA (SORELLE, SECONDA PUNTATA 16 MARZO) – Tra poche ore nella prima serata di Rai 1 va in onda il secondo episodio della nuova fiction Rai, Sorelle il cui soggetto è stato scritto da Ivan Cotroneo e Monica Ramette per la regia di Cinzia TH Torrini. Nel cast è presente Loretta Goggi che sta vestendo i panni di Antonia, la mamma delle due sorelle Elena e Chiara. In attesa di conoscere quali nuovi fatti saranno raccontati nella puntata di questa sera ricordiamo cosa ha fatto nella precedente puntata il personaggio di Antonia. La donna abita a Matera assieme alla figlia Elena ed i suoi tre figli mentre Chiara per seguire la propria professione di avvocato, si è trasferita da alcuni anni a Roma. Un mattina Antonia preso atto dell’immotivata assenza di Elena in casa contatta la figlia Chiara spiegandole l’accaduto ed invitandola a venire quanto prima. La figlia l’accontenta anche perché ormai da un bel po’ di tempo soffre di disturbi psicologici che la portano a commettere cose senza senso. La stessa Antonia ammette a Chiara di essere preoccupata anche per la gestione dei tre figli di Elena.

ANTONIA, IL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA LORETTA GOGGI: DEMENZA SENILE ALL’ORIZZONTE? (SORELLE, SECONDA PUNTATA 16 MARZO) – L’arrivo di Chiara sembra tranquillizzare Antonia anche se quest’ultima in effetti dimostra di avere problemi piuttosto seri. La casa è pesantemente trascurata e le provviste di cibo scarseggiano, il che porta Chiara a rendersi conto che Elena sia scomparsa da oltre una settimana e che soprattutto la mamma non si è resa conto di nulla per diversi giorni o quanto mento ha dimenticato ogni cosa. Come se non bastasse Antonia continua a vedere di tanto in tanto il volto della figlia Elena. La sua più grande preoccupazione oltre quella di ritrovare la figlia è anche quella per i nipoti ed in particolare chiede a Chiara di restare quanto più possibile con i nipoti in maniera tale di evitare che Elena possa perdere l’affidamento. Nella prossima puntata Antonia verrà informata dalla figlia Chiara di quanto accaduto ad Elena ed in particolare che il suo corpo sia stato ritrovato privo di vita sulle sponde del fiume. Il dolore sarà fortissimo con Antonia che cercherà di negare a se stessa e agli altri che la propria figlia sia morta tant’è che asserisce a più riprese di averla vista. Questo comportamento assieme ad altre questioni farà in modo che venga sottoposta ad una vista specialistica dalla quale emerge una dura diagnosi: primi passi verso la demenza senile.

© Riproduzione Riservata.