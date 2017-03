ANTONIO CAPITANI/ Dalle stelle alla cucina con l'acqua cotta (Celebrity MasterChef, 16 marzo 2017)

ANTONIO CAPITANI, IL CONCORRENTE DEL TALENT: DALLE STELLE ALLA CUCINA (CELEBRITY MASTERCHEF, 16 MARZO 2017) - Astrogo, giornalista e scrittore. Queste tre parole possono descrivere a pieno Antonio Capitani, uno dei 12 concorrenti di Celebrity MasterChef, la versione vip del celebre programma culinario di Sky. I suoi oroscopi sono letti ogni giorno da milioni di persone su Vanity Fair e la Gazzetta dello Sport. Capitani ha condotto 2013 il programma televisivo di Real Time Astrolove in cui ha ospitato ogni giorno delle personalità importanti dello showbiz, evidenziandone le loro affinità per i progetti futuri della propria vita. Nel suo salotto si sono alternati La Pina, Chef Rubio, Carla Gozzi ed Enzo Miccio i quali hanno offerto il dati per l'elaborazione del loro quadro astrale e farsi dare consigli su amore ed amicizia.

ANTONIO CAPITANI, IL CONCORRENTE DEL TALENT: LA CARRIERA (CELEBRITY MASTERCHEF, 16 MARZO 2017) - Antonio Capitani è nato a Porto Santo Stefano, Grosseto, nel 1959. Oltre all'attività di astrologo, copywriter e pubblicista ha ricoperto la carica di consigliere del Centro Italiano di Discipline Astrologiche. Conduce Figli delle stelle su Radio Kiss Kiss e ha pubblicato molti libri nella sua carriera tra cui Zodiacando. Viaggio nello zodiaco alla scoperta della strada che conduce al successo; Amori zodiacali. Chi può renderti infelice e chi può rovinarti la vita in base al tuo (e suo) segno di nascita. Ha affermato di essere Cancro ascendente Capricorno da cui ha preso i peggiori pregi e i migliori difetti.

ANTONIO CAPITANI, IL CONCORRENTE DEL TALENT: COSA HA PREPARATO AL PROVINO? (CELEBRITY MASTERCHEF, 16 MARZO 2017) - "Sono Antonio Capitani, toscano di 57 anni. Faccio l'astrologo anche se sulla carta di identità c'è scritto giornalista ma i veri giornalisti sono altri". Con queste parole (in un video pubblicato poi sul sito ufficiale di Sky Uno) Antonio Capitani si è presentato ai provini di Celebrity MasterChef che partirà su Sky Uno stasera 16 marzo alle 21.15. Ha convinto i giudici a prenderlo nello show presentando una delle ricette toscane più famose e cioè l'acqua cotta. Riusciranno le stelle a indicargli la via per riuscire a vincere il talent, sottoponendosi ai giudizi severi di Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Canavacciulo?

