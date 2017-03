AVANTI UN ALTRO/ Federico perde il ricco montepremi. Chi giocherà oggi, 16 marzo 2017?

AVANTI UN ALTRO, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, giovedì 16 marzo 2017) - Dagli Studi Elisios di Roma Paolo Bonolis conduce, questa sera, giovedì 16 marzo, una nuova puntata di "Avanti un altro" che, come di consueto, parte subito con entusiasmo e con la sua dirompente allegria. In attesa di scoprire chi giocherà, vediamo cosa è successo ieri. Dopo la presentazione della valletta di giornata, una simpatica signora vestita interamente leopardata e per questo soprannominata "Tarzana", arriva il primo concorrente: Luca dalla Sardegna. Prima di iniziare il gioco fa il suo ingresso la conturbante Miss Claudia che presenta gli ospiti odierni del salottino: El tigre, Il gladiatore, La Drag (un nuovo personaggio), La 50 e Xxxl. Luca sbaglia due domande di seguito e al grido di "Avanti un altro!" entra, con un pò di difficoltà a causa dei tacchi troppo alti, Domenica dalla Calabria, che simpaticamente insegna qualche passo di break dance al maestro Luca Laurenti, che per l'occasione prova a sperimentare un pò di espressioni da duro. Dopo essersi aggiudicata la somma di € 30.000, Domenica sceglie dal salottino "Il gladiatore", ma purtroppo sbaglia la risposta (affermando che alcuni gladiatori anticamente venivano chiamati mandrilli), ed è costretta ad abbandonare lo studio.

E' il momento di giocare per Federico dalla Toscana e per lui arriva "La bonas" che potrebbe fargli raddoppiare la vincita. Nonostante i tentativi di distrazione dell'avvenente bionda, il concorrente risponde esattamente alle domande e pesca la cifra di € 20.000 che raddoppiando si trasforma in € 40.000. Federico decide di continuare a giocare e, pescando l'ulteriore cifra di € 40.000, diventa campione di giornata e raggiunge la postazione d'onore. E' il turno di Annalisa dall'Abruzzo che, dopo essere stata interrotta dall'urlo di "Tarzana", pesca il "pidicozzo" contenente € 30.000 ma deve per forza continuare a giocare per poter superare la soglia del campione di giornata che è di € 80.000. Arriva il momento della trasformazione dei conduttori in Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, ma i simpatici ed improbabili dialoghi tra i due e le domande sulla coppia non portano fortuna alla concorrente.

Per Pietro da Genova è il momento dell'ultima domanda e gli tocca scegliere un altro personaggio dal salottino. Torna la prorompenza de "La 50" e, grazie alla risposta esatta sui film di Jhon Travolta, (dopo una improbabile battuta di Iurghens e una palpatina scaramantica al posteriore del conduttore) Pietro pesca "la pariglia". A questo punto il concorrente potrebbe fare una domanda di spareggio con Federico per aggiudicarsi il titolo di campione di giornata, ma il giudice "Crapa pelata" suggerisce a Pietro l'opportunità di poter pescare un altro "pidicozzo" e, tra lo sgomento generale del pubblico e dei conduttori, il concorrente decide di ripetere la pescata. La nuova cifra aggiudicata non è bassa, ma essendo di € 75.000 non gli consente di proseguire con il gioco.

Dopo l'urlo di incoraggiamento della "Tarzana" Federico affronta il gioco finale dove, in 150 secondi di tempo, può aggiudicarsi la cifra di € 180.000 rispondendo in maniera volutamente sbagliata alle domande del conduttore. Durante il gioco precedente Federico si era dimostrato un concorrente molto preparato ma la tensione della fase finale non risparmia nessuno e, vuoi per l'emozione o per la mancanza di memoria, il concorrente inizia ad entrare nel panico. Bonolis decide così che sia più fruttuoso per lui non fargli per nulla le domande ma fargli tentare la fortuna tra le due risposte. Ovviamente Federico non riesce a portarsi a casa il ricco montepremi ma solo il ricordo di una divertente esperienza. Bonolis si avvale dell'urlo e della simpatia della "Tarzana" per i saluti finali e per rinnovare l'appuntamento a questa sera con una nuova puntata di "Avanti un altro".

