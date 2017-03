Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti/ "Abbiamo messo da parte i problemi per Mia"

Alessia Marcuzzi, Francesco Facchinetti parla del loro nuovo rapporto: "Abbiamo messo da parte i nostri problemi per Mia" - Francesco Facchinetti torna a parlare della sua ex Alessia Marcuzzi e del rapporto che li lega nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo. Siamo infatti abituati a vedere bellissimi scatti che li mostrano ancora vicini e in compagnia della famiglia allargata e oggi il conduttore di Eccezionale Veramente spiega come tutto questo sia possibile: "Alessia ed io abbiamo messo da parte le nostre problematiche. Tra noi c'era una cosa molto importante molto più importante: il frutto del nostro amore Mia. Così si dovrebbero comportare le persone intelligenti". L'amore per la loro bambina, Mia, viene prima di qualsiasi motivazione che hanno portato i due a dirsi addio alcuni anni fa, come conferma ancora Facchinetti: "E' ovvio che, se si decide di mettere al mondo un figlio, si crede di stare insieme tutta la vita. Ed è normale che ci si senta sconfitti nel momento in cui la relazione finisce. Insieme, però, bisogna capire che si erano commessi certi errori per riuscire ad andare oltre. E, noi, l'abbiamo fatto". Ma questo bel rapporto rimasto tra i due ex è allargato anche ai nuovi compagni che la Marcuzzi e Francesco Facchinetti hanno al proprio fianco: "E' successo in modo naturale. Oggi tra me, Alessia, suo marito Paolo Calabresi Marconi e mia moglie Wilma c'è un rapporto bellissimo. - così conclude - E' anche vero che siamo in una posizione privilegiata rispetto alle altre famiglie, che magari si trovano nella stessa situazione ma che hanno anche problemi economici o legati al lavoro. Lo ammetto, siamo fortunati".

